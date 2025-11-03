Son Heung-min bùng nổ ở MLS

Ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min, đang trở thành hiện tượng của giải Nhà nghề Mỹ (MLS), dù mới gia nhập Los Angeles FC (LAFC) chưa lâu.

Son rực sáng tại MLS. Ảnh: Reuters.

Trong hai lượt trận play-off MLS trước Austin FC, Son ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần, được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận ở lượt về. Màn tỏa sáng của anh giúp LAFC giành vé vào vòng tiếp theo trong hành trình chinh phục chức vô địch MLS.

Kể từ khi gia nhập giải đấu, Son nhanh chóng hòa nhập và trở thành trung tâm trong lối chơi tấn công của LAFC. Tính đến nay, cựu đội trưởng Tottenham ghi 10 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 12 trận ra sân, một hiệu suất đáng kinh ngạc.

Thống kê chỉ ra thành tích của Son còn nổi trội hơn cả những huyền thoại như Zlatan Ibrahimovic hay Lionel Messi trong giai đoạn đầu thi đấu tại MLS.

Không chỉ ghi bàn, Son còn gây ấn tượng nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, tư duy chiến thuật sắc bén và sự ăn ý với các đồng đội trên hàng công. Truyền thông Mỹ mô tả anh là “đầu tàu trong hệ thống tấn công của LAFC".

Với phong độ hiện tại, Son được kỳ vọng sẽ dẫn dắt LAFC tiến sâu hơn nữa ở giai đoạn play-off, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao châu Á hay nhất giải.

