Sự cố không ngờ ở Hoa hậu Hoàn vũ

Gabrielle Henry - đại diện Jamaica - bị ngã khỏi sân khấu trong phần thi dạ hội, phải đưa đi bằng cáng để kiểm tra. Ban tổ chức cho biết cô không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Theo People, ngày 19/11 tại Thái Lan, Gabrielle Henry - đại diện Jamaica tại Miss Universe 2025 - đã gặp sự cố khi trình diễn trong phần thi trang phục dạ hội thuộc vòng sơ khảo.

Trong video lan truyền trên mạng xã hội, Henry xuất hiện trong bộ đầm cam và giày cao gót, nhưng bị hụt chân và ngã khỏi rìa sân khấu. Ngay sau đó, cô được nhân viên hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực thi bằng cáng để tiếp nhận chăm sóc y tế.

Theo thông tin từ tổ chức, Henry được đưa đến bệnh viện Paolo Rangsit để kiểm tra và không gặp chấn thương nguy hiểm. Các bác sĩ tiếp tục thực hiện thêm xét nghiệm nhằm đảm bảo thí sinh hồi phục hoàn toàn.

Ngay sau đó, Raul Rocha - chủ sở hữu cuộc thi Miss Universe - đã cập nhật tình hình của Henry. Ông viết trên Instagram: “Tôi muốn chia sẻ với gia đình Miss Universe, những người đang lo lắng cho sức khỏe của Miss Universe Jamaica, rằng vào lúc 12h đêm theo giờ Bangkok, tôi vừa rời bệnh viện nơi cô ấy đang được điều trị. Tôi đã ở đó cùng gia đình và cô ấy. May mắn là không có chấn thương gãy xương và cô ấy đang được chăm sóc tốt”.

Gabrielle Henry bị trượt ngã và được đưa ra khỏi sân khấu bằng cáng. Ảnh: Freepressjournal.

Trước khi xảy ra sự cố, Henry đã chia sẻ trên Instagram hành trình đến địa điểm thi và quá trình chuẩn bị cho vòng sơ khảo.

Sự cố của Henry diễn ra trong bối cảnh Miss Universe liên tục vướng tranh cãi trước thềm chung kết. Đầu tháng 11, giám đốc điều hành Nawat Itsaragrisil bị miễn nhiệm sau một buổi livestream gây tranh cãi với thí sinh Miss Mexico.

Tuần này, ba giám khảo - gồm Omar Harfouch, Claude Makélélé và Công chúa Camilla di Borbone delle Due Sicilie - lần lượt rút khỏi hội đồng, liên quan đến cáo buộc tổ chức lập “ban giám khảo tạm thời” để chọn trước 30 thí sinh vào vòng trong.

Trong ngày 19/11, thí sinh tham gia ba phần thi gồm áo tắm, trang phục dân tộc và trang phục dạ hội. Hương Giang chọn trình diễn áo dài thay vì trang phục cầu kỳ, cồng kềnh như những đại diện khác. Cô mặc áo dài trắng đơn giản, dắt theo xe đạp với nón lá có cờ Việt Nam và những cành hoa phượng, tái hiện hình ảnh nữ sinh Việt trên sân khấu Miss Universe 2025.