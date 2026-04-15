SOS - Làng trẻ em TP.HCM kêu cứu

Việc dừng tiếp nhận và điều tiết nguồn kinh phí đỡ đầu trong nước khiến SOS - Làng trẻ em TP.HCM rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng.

Chật vật duy trì hoạt động

Gửi đơn cầu cứu đến báo Tiền Phong, ông Hoàng Long, Giám đốc SOS Làng trẻ em TPHCM, cho biết đơn vị đang đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khi nguồn kinh phí hoạt động bị dừng đột ngột.

Theo ông Long, SOS - Làng trẻ em TP.HCM đã hoạt động 38 năm, là nơi nuôi dưỡng hơn 700 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt. Đây là một trong 17 cơ sở trực thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, mọi hoạt động về tài chính, nhân sự, tiếp nhận trẻ đều phải thông qua phê duyệt của Văn phòng quốc gia.

Tuy nhiên, từ tháng 3, Làng đã không còn kinh phí hoạt động do không được duyệt ủy nhiệm chi từ nguồn huy động trong nước. Tiếp đó, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam có thông báo dừng tiếp nhận, điều tiết và chuyển kinh phí viện trợ từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp cho đơn vị, bắt đầu từ tháng 4.

Theo phản ánh, việc dừng nguồn tiền đã khiến hàng loạt hoạt động thiết yếu bị đình trệ. Làng không còn kinh phí để trả lương cho người lao động, không có tiền mua nhu yếu phẩm, chi phí vệ sinh cho trẻ nữ ở độ tuổi dậy thì, tiền thuê nhà cho các em học nghề đang ở ngoài Làng cũng như các khoản bảo hiểm xã hội, điện, nước, internet...

Cả trăm trẻ em và người lao động tại SOS - Làng trẻ em TP.HCM lao đao khi nguồn kinh phí hoạt động bị dừng đột ngột.

Để duy trì hoạt động trong thời gian ngắn, đơn vị phải tạm ứng từ các nguồn chưa sử dụng, song theo ông Long đây chỉ là giải pháp tình thế và không thể kéo dài.

Nhiều nhân viên, người lao động tại Làng cũng bày tỏ lo lắng. Bà Nguyễn Thị Tú Oanh, nhân viên cấp dưỡng đã gắn bó hơn 25 năm, cho biết bản thân bà chưa được trả lương trong thời gian gần đây. Với những người đã dành phần lớn thời gian làm việc tại Làng, nguy cơ mất việc khi tuổi đã cao khiến cuộc sống trở nên bấp bênh.

Trong khi đó, các trường hợp đang được nuôi dưỡng tại Làng cũng đang chịu tác động trực tiếp. Em Hồ Tuấn Hùng nói rằng trước đây mỗi tháng đều có khoản hỗ trợ sinh hoạt và học tập nhưng hiện nay nguồn này bị gián đoạn khiến các em lo lắng về khả năng duy trì việc học và cuộc sống.

Trẻ em đang được nuôi dưỡng tại SOS TPHCM đều là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt.

Quan điểm trái chiều

Ngày 14/4, trả lời PV báo Tiền Phong liên quan đến nội dung đơn thư phản ánh, đại diện Làng trẻ em SOS Việt Nam cho biết việc dừng tiếp nhận và điều tiết nguồn kinh phí huy động trong nước đối với SOS TPHCM xuất phát từ việc đơn vị chưa phối hợp thực hiện xác nhận các khoản tài trợ khi có yêu cầu từ nhà đỡ đầu cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp.

Theo phía Văn phòng quốc gia, việc xác nhận này là yêu cầu bắt buộc nhằm phục vụ công tác quyết toán thuế thu nhập và đảm bảo tính minh bạch, công khai trong quản lý nguồn tài trợ. Quy trình này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa Văn phòng và các làng cơ sở khi tiếp nhận kinh phí từ nguồn huy động trong nước.

Đại diện Làng trẻ em SOS Việt Nam cho biết Văn phòng quốc gia là đầu mối tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, sau đó phân bổ về các cơ sở. Trong trường hợp nhà tài trợ yêu cầu xác nhận khoản đóng góp, các đơn vị thụ hưởng phải phối hợp ký, đóng dấu vào văn bản xác nhận.

Phía Văn phòng cũng khẳng định không thể thực hiện thay trách nhiệm xác nhận nếu các đơn vị cơ sở không phối hợp, đồng thời nhấn mạnh các làng phải tuân thủ quy định về công khai, minh bạch tài chính theo pháp luật Việt Nam.

Tại đây, các em được chăm sóc, nuôi dưỡng, được học văn hóa và học nghề.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí từ tổ chức SOS Quốc tế cũng đang sụt giảm mạnh trong năm 2026 khi nhiều tổ chức thành viên rút khỏi hệ thống, dẫn đến áp lực tài chính chung đối với toàn bộ mạng lưới.

Dẫn các quy định pháp lý, phía Làng trẻ em SOS Việt Nam cho biết, các cơ sở được phép tiếp nhận tài trợ từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước song phải tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện, đảm bảo đúng nguyên tắc minh bạch, công khai.

Trong khi đó, ông Long cho rằng việc dừng toàn bộ nguồn tài trợ là chưa phù hợp với thực tế. Theo ông, yêu cầu xác nhận chỉ liên quan đến một trường hợp cụ thể nhưng lại được áp dụng cho toàn bộ nguồn kinh phí đỡ đầu.

Ông Long cũng cho biết trong nhiều năm qua, đối với các khoản tài trợ được chuyển qua tài khoản của Văn phòng quốc gia, việc xác nhận thuộc trách nhiệm của Văn phòng. Việc yêu cầu các làng cơ sở thực hiện xác nhận từ năm 2026, theo ông là chưa được quy định rõ trong các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Nếu không được chuyển kinh phí viện trợ từ nguồn trong nước, khả năng SOS - Làng trẻ em TP.HCM phải đóng cửa vì không có kinh phí để tiếp tục duy trì hoạt động.

Ngoài ra, lãnh đạo SOS TP.HCM cho rằng đơn vị không trực tiếp tiếp nhận các khoản tiền từ nhà đỡ đầu nên không có đủ cơ sở xác định chi tiết từng khoản đóng góp, từ đó gặp khó khăn trong việc thực hiện xác nhận.

Theo ông Long, việc dừng nguồn tài trợ sẽ dẫn đến đình trệ các khoản chi thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và người lao động tại cơ sở. Nếu không được xem xét, xử lý kịp thời, tình hình có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại đơn vị.

“Việc xác nhận tài trợ cho một nhà tài trợ dù ai đúng ai sai là trách nhiệm cá nhân, không thể để trẻ em và tất cả người lao động chịu trách nhiệm. Tôi cho rằng cần phải làm rõ trách nhiệm của việc quyết định dừng phân bổ kinh phí cho cả một tổ chức. Dù có bất cứ chuyện gì cũng phải đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ”, ông Long nói.