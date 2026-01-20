Song Luân và bạn gái tin đồn gây bàn tán

Sau khi bị dân mạng soi ra loạt bằng chứng hẹn hò, Song Luân và người mẫu ảnh Narl Nguyễn tiếp tục có thêm những động thái gây chú ý.

Thời gian gần đây, mạng xã hội Việt xôn xao trước thông tin Song Luân đang hẹn hò. Dân mạng soi ra nhiều bằng chứng được cho là hint hẹn hò của diễn viên Nhà bà Nữ với một cô gái Hà Nội có biệt danh Narl Nguyễn. Cả hai từng check-in tại nhiều địa điểm trùng nhau, vào cùng khoảng thời gian.

Mới đây, cô nàng gây chú ý khi đăng tải clip "đu trend" cùng bạn thân với nội dung "khoe khéo" bạn trai. Theo đó, Narl Nguyễn tiết lộ nửa kia có nhiều đặc điểm như điển trai, hài hước, dịu dàng, lãng mạn, nấu ăn ngon...

Đáng chú ý, Song Luân chủ động chia sẻ lại clip này của Narl Nguyễn trên trang cá nhân. Nam diễn viên cũng đăng tải một clip tương tự khoe khéo các đặc điểm tính cách của bạn gái. Khi có fan bình luận cho rằng Song Luân "đã xem và đánh giá", Narl Nguyễn còn thả tim bình luận này. Cô cũng chia sẻ lại clip của Song Luân.

Song Luân và bạn gái tin đồn gây chú ý. Ảnh: FBNV.

Động thái này được dân mạng cho là ngầm công khai hẹn hò. Song cả Song Luân và bạn gái tin đồn vẫn chưa lên tiếng chính thức.

Bạn gái tin đồn của Song Luân có biệt danh Narl Nguyễn, là KOL, người mẫu ảnh. Các tài khoản mạng xã hội của người đẹp thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đời thường và công việc làm mẫu lookbook, thời trang...

Trước khi vướng tin hẹn hò Narl Nguyễn, Song Luân từng có thời gian hẹn hò kín tiếng với Juky San. Nữ ca sĩ xác nhận thông tin này sau khi hai người chia tay. Juky San cho biết cả hai đã đường ai nấy đi và mong khán giả không tiếp tục bàn tán, tránh khơi lại chuyện cũ.

Song Luân sinh năm 1991, hoạt động giải trí với vai trò diễn viên, ca sĩ. Anh cũng tham gia anh trai say hi mùa 1 và nhiều game show khác.