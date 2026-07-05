Song Hye Kyo hiện tại

Song Hye Kyo gây chú ý với loạt ảnh mới, khoe vẻ đẹp thanh lịch ở tuổi 44. Hiện cô rời UAA sau 14 năm, sống kín tiếng và chuẩn bị tái xuất với phim của Netflix

Theo Nate, ngày 5/7, Song Hye Kyo đăng trên Instagram cá nhân loạt ảnh chụp cùng một thương hiệu thời trang. Ngay sau khi được chia sẻ, những hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ nhờ thần thái và phong cách tạo hình của nữ diễn viên.

Trong một khung hình, Song Hye Kyo diện áo khoác da màu đen, phối cùng quần denim ống rộng tông xám nâu. Cô ngồi trên ghế, nhìn thẳng vào ống kính với biểu cảm điềm tĩnh.

Hình ảnh mới đây của Song Hye Kyo. Ảnh: @Songhyekyo.

Ở hình ảnh khác, nữ diễn viên lựa chọn áo vest không tay màu kaki, kết hợp cùng trang phục đen bên trong và quần slacks đen. Mái tóc đen buông tự nhiên, lối trang điểm nhẹ nhàng giúp Song Hye Kyo tôn lên vẻ đẹp tinh tế, nữ tính. Nhiều khán giả nhận xét Song Hye Kyo ngày càng cuốn hút, bất chấp tuổi tác.

Ở tuổi ngoài 44, Song Hye Kyo không xuất hiện dày đặc trên truyền thông nhưng mỗi động thái của cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Theo những chia sẻ trong các bài phỏng vấn gần đây, Song Hye Kyo có lối sống khá bình yên khi không làm việc. Cô dành thời gian ở nhà, gặp gỡ bạn bè thân thiết, đi xem biểu diễn, triển lãm hoặc dùng bữa tại những địa điểm yêu thích. Nữ diễn viên cũng thường chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, trong đó chú chó cưng Ruby được xem là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại của cô. Song Hye Kyo từng cho biết, từ khi nuôi thú cưng, cô hạn chế đi du lịch hơn vì không muốn để chó ở nhà một mình.

Nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng những năm qua. Ảnh: @Songhyekyo.

Song Hye Kyo vừa có một cột mốc đáng chú ý khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý UAA sau 14 năm gắn bó. Phía UAA cho biết hai bên đã khép lại quan hệ hợp tác trên tinh thần tôn trọng và ủng hộ chặng đường sắp tới của nhau. Việc rời công ty quản lý lâu năm được xem là dấu mốc mở ra giai đoạn mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Song Hye Kyo cũng đang chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án Netflix Slowly, Intensely. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý gồm Song Hye Kyo, Gong Yoo, Kim Seolhyun, Cha Seung Won và Lee Hanee. Nội dung phim lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc giai đoạn 1960-1980, xoay quanh những con người không có gì trong tay nhưng vẫn theo đuổi thành công và danh vọng.

Bên cạnh phim ảnh, Song Hye Kyo tiếp tục là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp lựa chọn.

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, thuộc thế hệ sao Hallyu có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á. Cô sinh năm 1981, nổi tiếng qua nhiều phim truyền hình đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió mùa đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời và gần đây là The Glory.