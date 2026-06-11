Son Seung Won đã bị tuyên án tù vì lái xe trong tình trạng say rượu. Trước đó, anh cũng từng phải chấp hành án tù vì cùng tội danh.

Theo Chosun, ngày 11/6, Tòa án Quận Tây Seoul đã tuyên phạt Son Seung Won 1 năm tù vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ, bao gồm hành vi lái xe khi say rượu. Tòa nhận định diễn viên có nguy cơ bỏ trốn nên ra lệnh bắt giam ngay tại phiên tòa.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Son Seung Won bị bắt quả tang sau khi lái xe ngược chiều trên cao tốc ven sông Bắc Hán khi đang trong tình trạng say xỉn. Tại thời điểm bị bắt, nồng độ cồn trong máu của anh cao gấp hơn hai lần mức bị thu hồi giấy phép lái xe (0,08% trở lên). Anh bị truy tố vào tháng 2 năm nay. Công tố viên đã đề nghị mức án 4 năm tù.

Son Seung Won bị tuyên 1 năm tù. Ảnh: Osen.

Tòa án nhận định: “Son Seung Won không chỉ lái xe trong tình trạng say rượu mà còn xúi giục bạn gái che giấu dữ liệu camera hành trình sau khi bị bắt quả tang. Tính chất vụ án là rất nghiêm trọng”. Tòa cũng chỉ ra rằng bị cáo đã lái xe ngược chiều trên cao tốc trong tình trạng say xỉn và khai gian rằng tài xế dịch vụ đã bỏ xe rời đi sau khi xảy ra tranh cãi giữa hai bên.

Tòa đã cân nhắc các yếu tố tăng nặng như nồng độ cồn rất cao và việc bị cáo từng nhiều lần bị xử lý hình sự liên quan đến hành vi say rượu lái xe. Tuy nhiên, vụ án cũng có một số tình tiết giảm nhẹ, bao gồm: bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn; vụ việc không gây ra tai nạn giao thông; sau khi hành vi che giấu chứng cứ bị phát hiện, các chứng cứ liên quan đã được nộp lại cho cơ quan điều tra; đồng thời gia đình và người quen của bị cáo đã gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Đáng chú ý, vào năm 2018, Son Seung Won từng bị đưa ra xét xử vì gây tai nạn rồi bỏ trốn khi lái xe trong tình trạng say rượu và không có giấy phép tại khu vực Gangnam, Seoul. Khi đó, dư luận đặc biệt phẫn nộ vì giấy phép lái xe của diễn viên vừa bị thu hồi do một vụ lái xe khi say rượu không lâu trước đó, nhưng anh vẫn tiếp tục tái phạm.

Tài xế và hành khách trên chiếc xe bị va chạm đã phải nhập viện. Sau cuộc truy đuổi của người dân và một tài xế taxi, Son Seung Won bị bắt giữ. Trong vụ án đó, anh từng bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam.