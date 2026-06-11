Jennifer Phạm ở tuổi 41

Jennifer Phạm vừa đăng tải loạt ảnh trong lễ tốt nghiệp của con trai Bảo Nam tại Mỹ. Trong ngày quan trọng của con, cô diện đầm dáng suông thanh lịch. Hoa hậu lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên Bảo Nam và các thành viên trong gia đình. Đây cũng là lần hiếm hoi cô và chồng cũ - ca sĩ Quang Dũng hội ngộ. Chồng hiện tại của Jennifer Phạm là doanh nhân Đức Hải cũng có mặt để chúc mừng Bảo Nam tốt nghiệp.

"Chàng trai của mẹ đã chính thức tốt nghiệp trung học phổ thông và bước sang một chương mới của cuộc đời. Hãy luôn tự tin, bản lĩnh và vững bước trên hành trình phía trước. Và dù con đi đến đâu, mẹ vẫn luôn ở phía sau, là điểm tựa vững chắc để con an tâm theo đuổi những ước mơ của mình", cô nhắn nhủ con trai. Trước đó, Jennifer Phạm cũng đưa Bảo Nam đi xem chặng đua xe công thức 1 tại Montreal (Canada). Cô thường xuyên bày tỏ tình cảm, sự tự hào về con trai cả.

Ở tuổi ngoài 40, Jennifer Phạm vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, hình thể cân đối, da đẹp. Cô có cuộc hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Đức Hải. Trong một bài đăng gần đây, hoa hậu gọi nửa kia là "anh bạn cùng phòng, cùng bàn ăn, cùng giường", đồng thời ví cả hai như những người đồng đội cùng nhau chèo lái "con thuyền hôn nhân" vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. Jennifer Phạm khen chồng là người kiên nhẫn, bao dung và tinh tế để cả hai không chỉ sống cùng nhau mà còn thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cô mong vợ chồng luôn là những người "đồng chí hướng, đồng tâm, đồng lòng, đồng cam" trên chặng đường phía trước.

Những năm qua, Jennifer Phạm hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm và công việc kinh doanh. Cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân trong đời sống thường nhật hoặc đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Jennifer Phạm thường xuyên ra sân. Cô chăm chút hình ảnh và phong cách thời trang mỗi lần xuất hiện. Vợ doanh nhân Đức Hải theo đuổi gu ăn mặc sang trọng, thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm.

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của bà mẹ 4 con. Trong một bài phỏng vấn, Jennifer Phạm cho biết hôn nhân hạnh phúc cũng là liều thuốc bổ về tinh thần, giúp cô luôn cảm thấy vui vẻ và có động lực làm việc.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.