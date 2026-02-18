Son Heung-min quá hay

Son Heung-min góp dấu giày vào 4 bàn thắng giúp Los Angeles FC nghiền nát Real Espana 6-1 ở lượt đi vòng 1 CONCACAF Champions Cup sáng 18/2.

Son Heung-min có màn trình diễn bùng nổ trong màu áo LAFC.

Với lực lượng vượt trội, LAFC nhập cuộc như vũ bão dù phải làm khách trên sân Francisco Morazan. Ngay phút thứ 3, Denis Bouanga mở tỷ số từ chấm phạt đền. Thế trận một chiều nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn nhân đôi cách biệt ở phút 11, khi David Martinez dứt điểm lạnh lùng sau đường kiến tạo chuẩn xác của Son.

Ngôi sao người Hàn Quốc chưa dừng lại. Phút 22, anh tự mình ghi tên lên bảng điện tử với cú sút 11 m chuẩn mực.

Chỉ hai phút sau, Son tiếp tục đặt dấu ấn bằng pha chọc khe sắc lẹm để Bouanga nâng tỷ số lên 4-0. Hàng thủ Real Espana gần như vỡ vụn trước tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của cựu đội trưởng Tottenham.

Trước khi hiệp một khép lại, Son hoàn tất cú hat-trick kiến tạo với đường căng ngang dọn cỗ cho Timothy Tillman đệm bóng cận thành, đưa LAFC dẫn 5-0. Đội chủ nhà hoàn toàn lép vế, chỉ biết co cụm chống đỡ.

Sang hiệp hai, Real Espana gỡ được một bàn nhờ pha đánh đầu của Jack Jean-Baptiste ở phút 51. Tuy nhiên, đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi. Phút 71, Bouanga hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 6-1 cho đại diện MLS.

Một bàn thắng, ba kiến tạo, Son Heung-min chính là linh hồn trong lối chơi tấn công của LAFC. Màn trình diễn thăng hoa giúp đội bóng nước Mỹ đặt một chân vào vòng trong, qua đó khẳng định đẳng cấp và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của ngôi sao châu Á tại sân chơi khu vực.