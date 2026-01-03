Son Heung-min rớt giá

Theo dữ liệu từ Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của Son Heung-min sụt giảm rõ rệt qua từng năm.

Son Heung-min sụt giảm về giá trị chuyển nhượng.

Theo cập nhật hiện tại, Son chỉ còn được Transfermarkt định giá khoảng 17 triệu euro, mức thấp nhất của anh trong nhiều năm qua và kém rất xa so với thời kỳ hoàng kim.

Đỉnh cao giá trị của Son rơi vào tháng 12/2020, khi anh được định giá lên tới 90 triệu euro. Thời điểm đó, Son nằm trong nhóm những tiền đạo đắt giá nhất Premier League.

Tuy nhiên, giá trị của Son bắt đầu tụt giảm qua từng năm. Trước khi chia tay Tottenham vào mùa hè vừa qua để gia nhập LAFC, đội trưởng tuyển Hàn Quốc chỉ còn được định giá ở mức 20 triệu euro.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tụt dốc này, trong đó quan trọng nhất là yếu tố tuổi tác. Son hiện đã 33 tuổi, yếu tố khiến anh khó có thể cạnh tranh về giá trị chuyển nhượng với các cầu thủ trẻ hơn trên thị trường.

Hồi tháng 8, Son chuyển sang khoác áo LAFC với mức phí hơn 20 triệu euro, con số kỷ lục trong lịch sử MLS. Tại đây, anh nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp khi ghi 12 bàn sau 13 trận, góp công lớn giúp đội bóng đứng thứ hai khu vực miền Tây trước khi dừng bước ở bán kết khu vực trong loạt play-off.

Dù phải chi ra số tiền lớn để chiêu mộ Son, ban lãnh đạo LAFC vẫn tin rằng đây là thương vụ xứng đáng. Kể từ khi đặt chân tới MLS, Son lập tức trở thành tâm điểm của đội bóng. Với sức ảnh hưởng toàn cầu, “Sonny” nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ trên sân cỏ mà còn ở khía cạnh thương mại và lượng khán giả theo dõi.

Son Heung-min lại ghi tuyệt phẩm sút phạt Son Heung-min sút phạt thành bàn ở phút 90+5 cho LAFC vào lưới Vancouver Whitecaps tại trận play-off bán kết miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.