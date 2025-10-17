Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Son Heung-min khiến châu Âu 'dậy sóng'

  • Thứ sáu, 17/10/2025 11:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chưa đầy ba tháng sau khi sang Mỹ thi đấu, Son Heung-min đứng trước khả năng trở lại châu Âu chơi bóng.

Son Heung-min từng bật khóc khi chia tay Tottenham trong hè 2025.

Theo truyền thông Anh, cựu đội trưởng Tottenham đang sở hữu một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng với Los Angeles FC, qua đó cho phép anh tạm thời trở lại châu Âu thi đấu trong giai đoạn MLS nghỉ.

Ngôi sao người Hàn Quốc hòa nhập nhanh chóng tại LAFC với 8 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 9 trận. Sự xuất hiện của Son lập tức biến đội bóng bang California thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch, đồng thời tạo nên cơn sốt truyền thông chưa từng có kể từ khi Lionel Messi cập bến Inter Miami.

Son từ chối lời mời hậu hĩnh từ nhiều CLB để chọn MLS bởi muốn tìm thử thách mới sau 10 năm cống hiến cho Tottenham. Tuy nhiên, hợp đồng với LAFC được thiết kế linh hoạt, tương tự "điều khoản Beckham" mà huyền thoại người Anh từng sử dụng khi khoác áo LA Galaxy với việc chuyển đến AC Milan trong kỳ nghỉ đông. Thierry Henry cũng từng được New York Red Bulls cho Arsenal mượn theo dạng tương tự năm 2012.

Trong trường hợp của Son, điều khoản có thể mở đường cho một "mùa đông ngắn hạn" tại châu Âu để duy trì phong độ trước World Cup 2026. Dù chưa thể sánh tầm Messi, sức hút của Son đủ để làm châu Âu "dậy sóng".

Chân sút 33 tuổi đang tạo hiệu ứng mạnh mẽ ngoài sân cỏ. Buổi họp báo ra mắt của anh thu hút hơn 200.000 lượt xem trên YouTube, và lượng tương tác của LAFC trên mạng xã hội tăng tới 594% kể từ tháng 8.

