Solskjaer sẵn sàng dẫn dắt MU

Ole Gunnar Solskjaer được cho là phát đi tín hiệu sẵn sàng trở lại Old Trafford trong vai trò HLV tạm quyền.

Solskjaer hứng thú với công việc ở đội bóng cũ.

Chuyên gia chuyển chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay: "Solskjaer bày tỏ sự quan tâm đến việc đảm nhận vị trí HLV tạm quyền của MU, bất kể thời hạn hợp đồng. MU đang dành thời gian để đánh giá các ứng viên cho vị trí này. Darren Fletcher sẽ đảm nhiệm vai trò tạm quyền trong tuần này".

Solskjaer đang trong trạng thái tự do kể từ khi bị Besiktas sa thải hồi tháng 8 năm ngoái. Nếu được MU mời gọi, đây sẽ là lần tái xuất đầu tiên của ông tại "Nhà hát của những giấc mơ" kể từ khi rời ghế nóng vào tháng 11/2021.

Khi đó, huyền thoại của sân Old Trafford phải ra đi trong bối cảnh đội bóng sa sút, đứng thứ 7 tại Premier League, kém đội đầu bảng Chelsea tới 12 điểm và chỉ thắng đúng 1 trong 7 vòng đấu gần nhất.

Không chỉ Solskjaer, ban lãnh đạo MU còn đưa Michael Carrick vào danh sách cân nhắc. Carrick từng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền cuối năm 2021, chính là giai đoạn chuyển tiếp sau khi Solskjaer bị sa thải, và hiểu rõ môi trường nội bộ của đội bóng.

Theo lộ trình được vạch sẵn, MU ưu tiên bổ nhiệm một HLV tạm quyền để tiếp quản đội bóng sau quãng thời gian dẫn dắt ngắn hạn của Darren Fletcher. Trong khi đó, quyết định về HLV trưởng lâu dài sẽ được dời tới cuối mùa nhằm tránh sự xáo trộn.

Solskjaer từng gây ấn tượng mạnh khi được bổ nhiệm tạm quyền cuối năm 2018 thay Jose Mourinho, trước khi được trao hợp đồng dài hạn. Dù có những giai đoạn khởi sắc, ông rời MU mà không giành được danh hiệu nào.

Hiện tại, MU xếp thứ 6 tại Ngoại hạng Anh, kém Arsenal 17 điểm nhưng chỉ thua đội đứng thứ 4 Liverpool khoảng cách 3 điểm.