Solskjaer sẵn sàng dẫn dắt MU

  • Thứ ba, 6/1/2026 07:13 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Ole Gunnar Solskjaer được cho là phát đi tín hiệu sẵn sàng trở lại Old Trafford trong vai trò HLV tạm quyền.

Solskjaer hứng thú với công việc ở đội bóng cũ.

Chuyên gia chuyển chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay: "Solskjaer bày tỏ sự quan tâm đến việc đảm nhận vị trí HLV tạm quyền của MU, bất kể thời hạn hợp đồng. MU đang dành thời gian để đánh giá các ứng viên cho vị trí này. Darren Fletcher sẽ đảm nhiệm vai trò tạm quyền trong tuần này".

Solskjaer đang trong trạng thái tự do kể từ khi bị Besiktas sa thải hồi tháng 8 năm ngoái. Nếu được MU mời gọi, đây sẽ là lần tái xuất đầu tiên của ông tại "Nhà hát của những giấc mơ" kể từ khi rời ghế nóng vào tháng 11/2021.

Khi đó, huyền thoại của sân Old Trafford phải ra đi trong bối cảnh đội bóng sa sút, đứng thứ 7 tại Premier League, kém đội đầu bảng Chelsea tới 12 điểm và chỉ thắng đúng 1 trong 7 vòng đấu gần nhất.

Không chỉ Solskjaer, ban lãnh đạo MU còn đưa Michael Carrick vào danh sách cân nhắc. Carrick từng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền cuối năm 2021, chính là giai đoạn chuyển tiếp sau khi Solskjaer bị sa thải, và hiểu rõ môi trường nội bộ của đội bóng.

Theo lộ trình được vạch sẵn, MU ưu tiên bổ nhiệm một HLV tạm quyền để tiếp quản đội bóng sau quãng thời gian dẫn dắt ngắn hạn của Darren Fletcher. Trong khi đó, quyết định về HLV trưởng lâu dài sẽ được dời tới cuối mùa nhằm tránh sự xáo trộn.

Solskjaer từng gây ấn tượng mạnh khi được bổ nhiệm tạm quyền cuối năm 2018 thay Jose Mourinho, trước khi được trao hợp đồng dài hạn. Dù có những giai đoạn khởi sắc, ông rời MU mà không giành được danh hiệu nào.

Hiện tại, MU xếp thứ 6 tại Ngoại hạng Anh, kém Arsenal 17 điểm nhưng chỉ thua đội đứng thứ 4 Liverpool khoảng cách 3 điểm.

MU cân nhắc gọi lại Solskjaer

Truyền thông Anh tiết lộ ban lãnh đạo MU bắt đầu tính tới những phương án dự phòng trong trường hợp Ruben Amorim không thể xoay chuyển tình thế tại Old Trafford.

20:52 1/1/2026

Haaland học hỏi huyền thoại MU

Erling Haaland bất ngờ gặp gỡ và trao đổi với huyền thoại MU Ole Gunnar Solskjaer trước chuyến làm khách của Man City tới sân Nottingham Forest vào ngày 27/12.

07:23 24/12/2025

'Nhìn MU hiện tại mới thấy Solskjaer quá tốt'

Nemanja Matic lên tiếng bảo vệ Ole Gunnar Solskjaer, cho rằng cựu HLV người Na Uy xứng đáng được trao thêm cơ hội trong quãng thời gian dẫn dắt MU.

06:55 22/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

MU sua sai sau Amorim hinh anh

MU sửa sai sau Amorim

7 phút trước 08:00 6/1/2026

0

Việc Ruben Amorim bị sa thải không chỉ khép lại một triều đại ngắn ngủi, mà còn mở ra cơ hội hiếm hoi để MU nhìn lại chính mình qua lăng kính của Darren Fletcher.

Hai cau thu 'song sot' qua 7 doi HLV MU hinh anh

Hai cầu thủ 'sống sót' qua 7 đời HLV MU

52 phút trước 07:15 6/1/2026

0

Bộ đôi hậu vệ Luke Shaw và Diogo Dalot vừa được nhắc đến với một thống kê đặc biệt, phản ánh rõ nét giai đoạn đầy biến động của MU trong nhiều năm qua.

