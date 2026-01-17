SofM viết tâm thư

Trước làn sóng phẫn nộ, SofM phải lên tiếng giải thích cho việc bản thân chưa ra sân trong trận mở màn LCP.

Nhiều người hâm mộ thất vọng khi không thấy SofM thi đấu. Ảnh: MVK.

Ngày 17/1, mùa giải mới của MVK chính thức khởi tranh. Đội gặp DFM của Nhật Bản ở vòng loại Giai đoạn 1 LCP (Giải vô địch Châu Á - Thái Bình Dương). Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ trong nước bày tỏ sự thất vọng khi không được nhìn thấy “thần rừng” SofM thi đấu. Tuyển thủ này lại hiện diện trên sân khấu trong vai trò huấn luyện viên, hỗ trợ cấm chọn trước trận. Trên giấy tờ, anh là người đi rừng chính thức kiêm đội trưởng của MVK.

Trước làn sóng phản ứng, SofM phải nhanh chóng lên tiếng. Thông qua trang fanpage chính thức, huyền thoại eSports cho biết anh sẽ không thi đấu tất cả trận của MVK.

“Về việc quay lại thi đấu chính thức, thì cả đội và SofM đều mong muốn thực hiện sớm. Nhưng khi đăng ký tuyển thủ thì phải tuỳ theo phong độ, sự chuẩn bị của trận để có người chơi thích hợp. SofM vẫn tập luyện cùng đội chăm chỉ để tìm lại cảm giác tự tin.

Hôm nay mình xin lỗi mọi người đã kỳ vọng và chờ đợi SofM quay lại thi đấu chính thức sớm”, cựu HLV đội Liên Minh Huyền Thoại quốc gia Việt Nam chia sẻ.

Trước đó, trên trang Facebook của MVK Esports hay giải đấu LCP, các bài đăng liên quan đến đội hình đối đầu với DFM nhận phải lượng phẫn nộ và bình luận công kích lớn.

Về việc lên sân khấu chỉ đạo, SofM cho biết giải đấu vẫn cho phép một thành viên dự bị, phân tích viên có mặt để thực hiện chiến thuật. Do vậy, đội sử dụng quyền này để làm dày thêm đội ngũ. Năm ngoái, chính người chơi này cũng nắm đội với vai trò đồng chủ sở hữu kiêm huấn luyện viên trưởng.

Thực tế, việc MVK sử dụng Gury thay SofM trong trận mở màn là điều có thể giải thích. DFM vốn không phải đối thủ mạnh. Đội Nhật Bản gần như không thể làm khó đại diện Việt Nam trong suốt mùa giải 2025. Việc đưa các thành viên trẻ ra sân tạo điều kiện để họ có cơ hội cọ xát, thể hiện bản thân trên sân khấu lớn.

Về phía SofM, anh vẫn cần thời gian trước khi quay lại đấu trường chuyên nghiệp. Việc nghỉ thi đấu lâu có thể không phải vấn đề lớn với người đi rừng sinh năm 1998. Anh nổi tiếng với lối chơi dị biệt và khả năng đọc vị đối thủ thay vì phụ thuộc vào “tay to”. Trong các phần phát sóng trực tiếp, SofM vẫn thể hiện đẳng cấp cao ở các trận xếp hạng đơn.

Sau 2 ngày đầu của vòng loại LCP 2026, các đội Việt Nam thể hiện bộ mặt áp đảo. GAM, TSW và MVK đều thắng dễ đối thủ Nhật Bản, Đài Bắc (Trung Quốc). Năm nay, đương kim vô địch CFO mất đi hai nhân tố chính đưa họ đến thành công mùa trước. Đại diện còn lại của PCS là Talon lại gặp vấn đề tài chính, bị loại khỏi giải.