Số người chết vì vụ cháy ở Hong Kong tăng lên 159, có cả em bé 1 tuổi

159 người đã chết, gần 20 thi thể chưa được nhận dạng trong thảm họa cháy ở Hong Kong, làm dấy lên loạt điều tra về sai phạm trong quá trình cải tạo và nguy cơ hệ thống báo cháy bị can thiệp.

Hiện trường vụ cháy chung cư Wang Fuk Court tại Hong Kong. Ảnh: Reuters

Số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong đã tăng lên 159 người tính đến ngày 3/12, trong bối cảnh cảnh sát bắt giữ 6 nghi phạm bị cho là đã vô hiệu hóa một số chuông báo cháy trong quá trình bảo trì, nhà chức trách cho biết.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là em bé 1 tuổi, người lớn tuổi nhất là cụ bà 97 tuổi. Theo Ủy viên Cảnh sát Joe Chow, trong số các nạn nhân có ít nhất 91 phụ nữ và 41 đàn ông, theo AFP.

Lực lượng cứu hộ cho biết họ đã hoàn tất việc tìm kiếm thi thể tại 7 trong số 8 tòa tháp cao tầng bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn bùng phát từ hôm 26/11 và được dập tắt vào ngày 28/11. Khoảng 30 người vẫn đang được báo cáo mất tích.

“Tổng cộng, chúng tôi đã tìm thấy 159 thi thể, trong đó 140 nạn nhân đã được xác định sơ bộ”, ông Chow nói tại họp báo, nhấn mạnh đây là “báo cáo tổng kết tạm thời” sau khi hoàn thành việc rà soát các tòa nhà.

Ông cho hay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục lục tìm trong đống giàn giáo tre đổ sập để kiểm tra khả năng có thi thể bị vùi lấp, đồng thời lưu ý rằng “chúng tôi vẫn chưa kết thúc công việc”.

Cảnh sát cũng phát hiện “những mảnh xương người nghi vấn” trong đống đổ nát và đang chờ giám định pháp y, đồng nghĩa số người chết có thể còn tăng.

Khu vực tưởng niệm những nạn nhân và con vật đã thiệt mạng trong vụ cháy chung cư tại Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại khu Wang Fuk Court, thuộc quận ngoại ô Tai Po ở phía bắc Hong Kong, nơi đang trải qua dự án cải tạo kéo dài nhiều tháng với toàn bộ tòa nhà được bao phủ bởi giàn giáo tre và lưới xanh.

Hôm 2/12, cảnh sát và cơ quan chống tham nhũng cho biết đã bắt giữ 15 người trong cuộc điều tra nghi án tham nhũng và tắc trách liên quan đến quá trình cải tạo. Theo nhà chức trách, lớp lưới nylon chất lượng kém bọc giàn giáo cùng các tấm xốp gắn ở cửa sổ đã góp phần khiến ngọn lửa lan nhanh hơn.

Ông Chris Tang, Bộ trưởng An ninh Hong Kong, cho biết cảnh sát đang điều tra Trung tâm Kiểm định và Thử nghiệm Binzhou, đơn vị cấp chứng nhận an toàn cho loại lưới bảo hộ này.

Ông Tang cũng thông báo thành phố sẽ tháo bỏ toàn bộ lưới giàn giáo tại các công trình đang sửa chữa. Vật liệu này chỉ được tái sử dụng sau khi vượt qua các cuộc kiểm định bắt buộc.

Bên cạnh vấn đề giàn giáo, một số cư dân và quan chức cho biết một số chuông báo cháy đã không hoạt động khi lửa bùng phát, dù mức độ trục trặc trong toàn bộ khu phức hợp vẫn chưa được xác định.

Cảnh sát nói hôm 3/12 rằng 6 người bị cáo buộc vô hiệu hóa hệ thống chuông báo cháy trong quá trình sửa chữa đã bị bắt với cáo buộc đưa ra “thông tin gian dối” đối với cơ quan cứu hỏa.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Trong số 159 nạn nhân, còn 19 thi thể chưa được nhận dạng. Lực lượng cảnh sát cho biết trong số những người thiệt mạng có 10 người mang quốc tịch nước ngoài làm giúp việc gia đình tại khu chung cư, gồm 9 người Indonesia và 1 người Philippines.