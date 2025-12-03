Gặp người đàn ông trong bức ảnh biểu tượng cháy thảm Hong Kong

|
Ông Wong (đề nghị không nêu họ) bàng hoàng khi chứng kiến vụ cháy chung cư thảm khốc ở khu Wang Fuk Court, Hong Kong. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn hôm 26/11, ông Wong đang đi đón cháu gái tan học trở về. Không lâu sau khi rời căn hộ ở quận Tai Po, ông Wong nhận ra một đám cháy đã bùng phát tại một trong các tòa nhà trong khu.
|
Khi ông quay trở lại, bỏ chạy vội và để cháu gái ở phía sau, lửa đã bùng lên dữ dội ở các tầng giữa tòa nhà nơi vợ chồng ông sống. Ông đau đớn khi nghĩ vợ mình có thể vẫn trong căn hộ cháy nhưng không thể vào cứu bà.
|
Sau khi bức ảnh được chụp, ông Wong tiếp tục đứng nhìn thảm cảnh, cầu xin, có lúc khuỵu xuống vỉa hè. “Vợ tôi còn ở trong đó”, ông gào lên, chỉ vào ngọn lửa đang bao trùm khối nhà.
|
Hình ảnh ông Wong tuyệt vọng và bật khóc giữa quang cảnh vụ cháy chết chóc nhất Hong Kong kể từ năm 1948 được nhiếp ảnh gia Tyrone Siu của Reuters ghi lại và lan truyền rộng rãi.
|
Có lúc ông không đứng vững, loạng choạng và quỵ xuống khi chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát. Một tuần sau thảm kịch, vợ ông Wong vẫn chưa được tìm thấy và nằm trong số 30 người được báo cáo mất tích. Ít nhất 156 người đã thiệt mạng trong thảm họa này.
|
Khi đêm buông xuống, một cảnh sát mang đến cho ông một chiếc ghế nhựa màu xanh để ngồi. “Tôi sẽ đến tìm bà”, ông thì thầm trong lúc ngước nhìn về phía căn hộ, như gửi lời nhắn tới người vợ vẫn đang mất tích.
|
Nhiếp ảnh giả Siu cho biết bản thân đã tìm thấy ông Wong đứng bên vệ đường, cử chỉ hoảng loạn và đau đớn, khi ông đến hiện trường khoảng một giờ sau khi đám cháy bắt đầu. "Bức ảnh đã nói lên tất cả, dù bạn đến từ đâu thì cũng đều có thể cảm nhận được những gì ông ấy (Wong) đã trải qua", nhiếp ảnh gia Siu nói.
|
J. Wong, con trai ông Wong, nói rằng cha mình ban đầu đã không chấp nhận việc vợ ông mất tích trong đám hỏa hoạn song thâm tâm ông ngầm hiểu bà ấy khó lòng qua khỏi dựa vào hiện trạng đám cháy.
|
Giới chức sở tại xác định nguyên nhân đám cháy xuất phát từ lớp lưới nhựa và vật liệu xốp cách nhiệt kém chất lượng được sử dụng trong quá trình cải tạo khu chung cư, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng qua bảy tòa tháp cao tầng, nơi sinh sống của hơn 4.000 người.
|
Con trai của ông Wong chia sẻ rằng cha mình từng là quản đốc bảo trì tòa nhà trước khi nghỉ hưu, có chứng chỉ thợ điện và thợ nước. Ông Wong được cho là đã bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ mất an toàn phát sinh từ công tác cải tạo khu chung cư.