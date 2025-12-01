Cận cảnh cứu hộ nghẹt thở sau thảm họa cháy Hong Kong

Các sĩ quan cảnh sát từ Đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa của cảnh sát Hong Kong đến các căn hộ tại Tòa án Wang Fuk ở Hong Kong vào ngày 30/11. Cheng Ka-chun, chỉ huy Đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa của cảnh sát Hong Kong, cho biết lực lượng của ông đã rà soát tỉ mỉ từng tòa nhà và phát hiện thi thể cả trong căn hộ lẫn trên sân thượng. Ảnh: Cảnh sát Hong Kong.

Cảnh sát Hong Kong điều tra và tìm kiếm thêm thi thể trong tòa nhà ngày 30/11. Theo ông Cheng, dù kết cấu các tòa nhà vẫn an toàn, công tác tìm kiếm diễn ra rất chậm. “Bên trong rất tối. Ánh sáng yếu khiến việc tìm kiếm vô cùng khó khăn, đặc biệt ở những khu vực cách xa cửa sổ”, ông Cheng nói với báo giới. Đến nay, đội của ông đã khám xét 4 trong số 7 tòa nhà. Ảnh: Cảnh sát Hong Kong.

Cảnh sát đang điều tra bên trong khu phức hợp. Hiện số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu chung cư ở Hong Kong đã tăng lên 146, khi lực lượng điều tra tìm thấy thêm thi thể trong những tòa nhà cháy đen. Ảnh: Cảnh sát Hong Kong.

Một căn phòng bên trong một trong những tòa nhà sau vụ cháy. Theo bà Tsang Shuk-yin, trưởng đơn vị xử lý thương vong của cảnh sát Hong Kong, còn khoảng 100 người mất tích và 79 người bị thương. Ảnh: Cảnh sát Hong Kong.

Đội cứu hộ đưa các thi thể được tìm thấy trong những tòa nhà bị cháy ra ngoài sau công tác tìm kiếm và điều tra ngày 30/11. Theo ông Andy Yeung, Giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong, lực lượng cứu hỏa phát hiện một số chuông báo cháy tại khu dân cư - nơi có nhiều người cao tuổi sinh sống - đã không hoạt động khi kiểm tra. Ảnh: Reuters.

Trong số người thiệt mạng có bảy lao động nhập cư Indonesia, và vài chục người khác vẫn đang mất tích, theo Bộ Ngoại giao Indonesia. Một nữ lao động Philippines cũng thiệt mạng và 12 người khác mất tích, theo Tổng lãnh sự quán Philippines tại Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Trước đó, hơn 600 sĩ quan thuộc Đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa (DVIU) của cảnh sát Hong Kong hôm 29/11 cũng đã rà soát hai khối nhà bị thiêu rụi ở khu Wang Fuk Court, Tai Po. Trong bộ đồ bảo hộ trắng toàn thân, lực lượng DVIU lục soát Wang Yan House và Wang Tao House, thu thập chứng cứ để xác định danh tính nạn nhân. Không tìm thấy thi thể, song họ đã cứu được một số thú cưng. Ảnh: Reuters.

Các nhóm cảnh sát mặc đồ bảo hộ mang theo túi đựng mẫu vật được thu thập tại hiện trường khu nhà ở Wang Fuk Court. Trong hoạt động hiện trường, các nhóm bốn người rà soát từng khu vực 5x5 mét. Khi phát hiện thi thể, họ sử dụng hệ thống RFID đánh dấu vị trí, trước khi chuyển nạn nhân đến nhà xác để thân nhân nhận diện. Ảnh: Reuters.

Việc nhận dạng thi thể trong thảm họa hàng loạt đặc biệt khó khăn. Khi nạn nhân bị biến dạng, lực lượng phải dựa vào dấu vân tay, hồ sơ nha khoa hoặc DNA. “Nhiệm vụ của chúng tôi là khôi phục tên của từng sinh mạng đã mất, để gia đình có thể nói lời từ biệt trọn vẹn”, cựu chỉ huy DVIU Yau Nai-keung chia sẻ. Ảnh: Reuters.

Một cảnh sát mặc đồ bảo hộ đang cầm mẫu vật tại hiện trường một khu nhà ở bị hư hại. Các chuyên gia pháp y kỳ vọng nhiều nạn nhân cháy đen trong thảm họa lần này vẫn có thể được nhận dạng nhờ DNA. Nhà nhân chủng học pháp y Winsome Lee cho biết: “Dù bị thiêu, vẫn có thể nhận dạng. Hồ sơ nha khoa, DNA và dấu vân tay đều được Interpol công nhận”. Ảnh: Reuters.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đám cháy bắt đầu từ lưới giàn giáo ở tầng thấp của một tòa nhà vào chiều ngày 26/11, rồi bùng phát mạnh khi các tấm xốp bốc cháy, thổi tung cửa sổ và lan vào bên trong. Gió lớn khiến ngọn lửa nhanh chóng nhảy từ tòa này sang tòa khác, thiêu rụi bảy trong tám tòa. Ảnh: Reuters.

Lực lượng cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa và chạy đua cứu người suốt gần hai ngày tại cụm chung cư Wang Fuk Court. Các chuyên gia phòng cháy chữa cháy Hong Kong cho biết nhiệt lượng cực lớn và ngọn lửa bùng phát dữ dội là thách thức lớn nhất đối với lực lượng cứu hộ. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát ghi nhận nhiều chiêu lừa lợi dụng lòng tốt người dân sau vụ cháy chung cư Hong Kong, trong đó có biểu mẫu giả yêu cầu cung cấp mã rút tiền, đe dọa an toàn tài khoản ngân hàng.

Nữ giúp việc Philippines Reinalyn Niere, người đã bế bé gái 3 tuổi của chủ nhà chạy khỏi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở Hong Kong, cho biết cô vẫn day dứt vì không thể thuyết phục người hàng xóm.

Giới chức Hong Kong cho biết đã tìm kiếm 4 trên 7 tòa nhà và số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn thảm khốc ở chung cư Wang Fuk Court đã tăng lên 146 người, cảnh sát vẫn đang rà soát hiện trường.

