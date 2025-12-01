Nữ giúp việc Philippines day dứt vì không cứu được hàng xóm

Nữ giúp việc Philippines Reinalyn Niere, người đã bế bé gái 3 tuổi của chủ nhà chạy khỏi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở Hong Kong, cho biết cô vẫn day dứt vì không thể thuyết phục người hàng xóm.

Cộng đồng người Philippines tham gia cầu nguyện cho các nạn nhân vụ cháy trên đường Chater. Ảnh: SMCP

Reinalyn Niere chia sẻ rằng cô rất đau buồn vì người hàng xóm đã thiệt mạng.

Niere, sang Hong Kong làm việc từ năm ngoái, kể rằng cô đang ngủ cùng bé gái trong căn hộ trên tầng ba của khu nhà Wang Fuk Court ở Tai Po khi vụ cháy xảy ra vào chiều thứ Tư. Cha mẹ của bé khi đó đang đi làm.

Ban đầu, cô nghĩ căn hộ của mình tại tòa Wang Tao House sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng một người bạn đã gọi điện cảnh báo tòa nhà đang bốc cháy. Niere lập tức bế bé gái và chạy xuống cầu thang ngập khói, dùng cơ thể che chắn cho đứa trẻ khi tàn lửa rơi xuống.

Cô cho biết mình vẫn còn đau sau khi va vào giàn giáo tre lúc thoát thân. Chủ nhà đã ôm cô và nói: “Cô là anh hùng của gia đình tôi”.

Dù vậy, Niere vẫn mang cảm giác tội lỗi vì không thể thuyết phục người hàng xóm chạy thoát. Người này đã chọn ở lại và được tìm thấy đã tử vong sau đó.

Chỉ vài ngày sau vụ việc, Niere đã trở lại công việc. “Tôi nói với chủ nhà: cho tôi một tuần để hồi phục… tôi cần thư giãn, rồi mọi thứ sẽ ổn hơn”, cô kể. Hiện cô tạm ở nhà bà ngoại của bé gái, cách hiện trường khoảng 1,5 km.

Số người thiệt mạng tăng lên 146, trong đó có 8 lao động giúp việc

Tính đến Chủ nhật, số người chết trong vụ cháy lan qua bảy trong tám tòa nhà của khu chung cư đã tăng lên 146, trong đó có tám lao động giúp việc. Theo Tổng lãnh sự quán Philippines, một người giúp việc nước này - Maryan Pascual Esteban - đã thiệt mạng; bảy lao động Indonesia cũng không qua khỏi.

Một người phụ nữ giúp việc Philippines khác, người cứu em bé của chủ, vẫn đang điều trị tích cực do tổn thương phổi, theo tổ chức phụ trách vẫn đề Người Lao động Di cư Bethune House.

Tổ chức này đã lập bàn hỗ trợ khẩn cấp tại khu Kwong Fuk Estate từ 27/11 để ghi nhận thông tin người giúp việc bị ảnh hưởng, cung cấp thực phẩm, quần áo và hỗ trợ tâm lý. Bàn hỗ trợ cũng là nơi những người sống sót có thể chia sẻ trải nghiệm, nhưng sau đó phải di chuyển nhiều lần và bị cảnh sát yêu cầu ngừng hoạt động.

Tại khu Central, hàng trăm lao động Philippines tập trung trên đường Chater - điểm sinh hoạt thường lệ vào Chủ nhật - để tham dự buổi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ cháy Tai Po.

Người tham gia ngồi thành hàng ghế dọc đường, nhưng cảnh sát yêu cầu họ di chuyển để không chiếm quá nửa lòng đường và nhắc ban tổ chức giữ số người dưới 100. Cảnh sát cũng chụp ảnh buổi cầu nguyện.

“Xin phép thì rất khó, nhưng chúng tôi chỉ đến đây để cầu nguyện,” bà Baneng Mendez, phó tổng thư ký Liên minh Lao động Philippines tại Hong Kong, nói.

Nhiều người không kìm được nước mắt khi mục sư dẫn lời cầu nguyện và sau đó đặt hoa cúc trắng tưởng niệm.

Vỡ òa cảm xúc, Eliza Daal, người đã làm việc tại Hong Kong 20 năm, cho biết vụ cháy khiến cô sợ hãi, đặc biệt sau khi cô liên tục gọi cho chị gái làm việc tại khu nhà bên cạnh nơi xảy ra sự cố.

Cô nói thành phố trở nên “rất đáng sợ”, một phần vì “đây không phải quê hương của tôi”. Từ sau vụ việc, Daal luôn mang theo toàn bộ giấy tờ quan trọng để đề phòng tình huống khẩn cấp.