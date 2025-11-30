3 chú mèo, 1 chú rùa sống sót kỳ diệu khỏi 'hỏa ngục' Hong Kong

Lực lượng cứu hộ Hong Kong ngày hôm qua 29/11 đã cứu được 3 con mèo, 1 con rùa nhiều ngày sau vụ cháy ở cụm chung cư Wang Fuk Court.

Lực lượng cứu hộ Hong Kong ngày hôm qua 29/11 đã cứu được 3 chú mèo, 1 chú rùa sau nhiều ngày. Ảnh: Scmp

Những thú cưng này đã được bàn giao cho Hội Ngăn ngừa Ngược đãi Động vật (SPCA), tổ chức cảnh báo rằng thời gian đang dần cạn để cứu những thú cưng còn mắc kẹt tại Wang Fuk Court.

Các nhóm bảo vệ động vật tiếp tục giải cứu thú cưng khỏi các tòa nhà cháy rụi ở Tai Po, đồng thời tìm cách liên lạc với chủ nuôi giữa lo ngại rằng nhiều con vật đã trải qua nhiều ngày không có thức ăn và nước uống.

Chiều qua, giới chức cho biết trong quá trình kiểm tra hai tòa nhà đầu tiên được dập lửa - Wang Yan House và Wang Tao House - không phát hiện thi thể người, nhưng ba con mèo và một con rùa đã được cứu và bàn giao cho SPCA.

Chú rùa được cứu sống sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: TripZilla

Theo SPCA, đến chiều 28/11, tổ chức đã ghi nhận 243 thú cưng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, trong đó 92 con đã được tìm thấy. Số còn lại vẫn mất tích và chưa rõ bao nhiêu con còn sống.

“Điều khiến chúng tôi lo nhất lúc này là các thú cưng tại Wang Chi House đã không có thức ăn và nước suốt ba ngày ba đêm”, SPCA nói, nhắc đến tòa nhà duy nhất trong khu không bị cháy nhưng cư dân vẫn không thể quay lại vì toàn bộ khu vực bị phong tỏa.

SPCA đang phối hợp với Sở Cứu hỏa và cảnh sát để tìm cách tiếp cận an toàn nhằm đưa các con vật còn lại ra ngoài. Trên mạng xã hội, cư dân liên tục kêu gọi lực lượng cứu hộ hỗ trợ tìm chó, mèo - nhiều con trong số đó cần dùng thuốc.

243 thú cưng ảnh hưởng trong vụ cháy đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm. Ảnh: Scmp

Người phát ngôn SPCA cho biết việc tiếp cận sớm rất quan trọng, ngay cả với những con vật không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ngọn lửa, vì sau ba ngày chúng có nguy cơ đói, mất nước và bỏ lỡ thuốc điều trị bệnh mãn tính. Bà cảnh báo rằng căng thẳng cũng có thể gây thêm vấn đề sức khỏe.

SPCA kêu gọi chủ thú cưng ở Wang Chi House liên hệ đường dây nóng của Hong Kong 9503 6229, còn chủ ở các tòa khác trong khu nếu chưa đăng ký nên gọi 6040 6624.

Tổ chức lưu ý rằng các con vật tiếp xúc với khói hoặc nhiệt có thể gặp vấn đề hô hấp nghiêm trọng, bỏng hoặc vết thương cần được điều trị ngay. Với những con đã được giải cứu, SPCA khuyến cáo theo dõi các triệu chứng xuất hiện muộn như ho, thở nhanh, thở khó, mắt đỏ, muội trên mặt, đỏ da, rụng lông bất thường, mệt mỏi hoặc ngất.

“Ngay cả khi trông có vẻ ổn, thú cưng vẫn nên được đưa đến bác sĩ thú y càng sớm càng tốt”, SPCA nhấn mạnh.

Ngoài SPCA, nhiều tổ chức bảo vệ động vật khác cũng đang đăng tải thông tin trực tuyến để giúp kết nối thú cưng thất lạc với chủ.

Con chó cưng được tìm thấy sau vụ cháy, đôi mắt rưng rưng vì nhớ chủ. Ảnh: Ảnh: TripZilla

Người lính cứu hỏa cứu 10 thú cưng trong vụ cháy chung cư Hong Kong. Ảnh: Threads@chingwongwc

Trước đó, ngày 27/11 một cô gái đã đăng lời cảm ơn trên mạng xã hội, tri ân lực lượng cứu hỏa vì nỗ lực cứu người và giải cứu cả những thú cưng bị mắc kẹt của các hộ dân.

Cô chia sẻ hình ảnh một lính cứu hỏa đã đưa được 9 chú mèo và 1 chú chó ra khỏi tòa Hong Kin House, kèm dòng nhắn: “Tất cả những sinh mạng này đều do anh ấy cứu sống”.