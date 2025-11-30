Cảnh ‘màn trời chiếu đất’ của nạn nhân sau thảm họa cháy ở Hong Kong

4 ngày sau trận hỏa hoạn kinh hoàng ở khu chung cư Wang Fuk Court của Hong Kong, có người vẫn đang tìm người thân mất tích, còn số khác bồn chồn khi nghĩ về tương lai phía trước.

Vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 128 người. Ảnh: SCMP.

Chiều 28/11, ông Wong (74 tuổi) cầm những túi đồ cứu trợ trên tay. “Tôi vừa đi yum cha”, ông cười, dùng cụm từ tiếng Quảng Đông chỉ trà chiều.

“Tôi còn phải về chăm cháu trai nữa”, ông kể tiếp, cho biết cậu bé đang đợi ở nơi trú ẩn tạm thời.

Gần đó, khu chung cư Wang Fuk Court của thành phố Hong Kong (Trung Quốc) đã bị thiêu rụi hơn 40 giờ đồng hồ. Vụ cháy chiều 26/11 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 128 người, và phá vỡ những nếp sống sinh hoạt vốn gắn kết cộng đồng với nhau, theo Channel NewsAsia.

Trước vụ cháy, khu dân cư khoảng 4.600 người này cũng giống nhiều nơi khác ở thành phố Hong Kong: Những người lớn tuổi đi yum cha, trẻ em tan học về nhà, và người giúp việc nhập cư chăm sóc các hộ gia đình nhiều thế hệ. Wang Fuk Court là nơi chứng kiến những buổi sáng chậm rãi, những tiếng cười và những ngày cuối tuần thong thả.

Giờ đây, những thói quen thường nhật đó nhường chỗ cho cú sốc và mất mát. Và các nạn nhân đang đối mặt với một tương lai bất định, khi nơi từng là tổ ấm đã bị lửa thiêu rụi. Một số cư dân cao tuổi đã sống hàng thập niên tại Wang Fuk Court hy vọng giới chức sẽ xây dựng lại khu nhà để họ trở về sống những năm tháng cuối đời.

"Tôi phải làm gì đây?"

Nhiều gia đình và hàng xóm vẫn đang tìm kiếm những người mất tích.

Một người phụ nữ họ Yeung không liên lạc được với con trai 41 tuổi kể từ vụ cháy, nhưng bà vẫn giữ niềm tin bởi chưa có thi thể con trai. “Nó là người lớn mà, nó phải biết cách thoát hiểm chứ. Chỉ sợ lửa lan tới khi nó đang ngủ”, bà nói.

Sự tuyệt vọng cũng lan truyền khắp cõi mạng. Trong các nhóm trò chuyện, mọi người chia sẻ bảng thông tin chứa tên, số nhà và ghi chú về lần cuối nhìn thấy người mất tích. Người dân liên tục gửi lời kêu gọi giúp đỡ vào các nhóm trò chuyện.

Một tài khoản "Winnie Hui" hỏi tin tức về một đứa bé mất tích gần 30 giờ: "Con bé bị ốm và cần sữa... ai đó có thể cho tôi biết liệu con bé được cứu chưa?". Một ngày sau, tin tức cô lo sợ nhất đã tới, khi lính cứu hỏa tìm thấy một em bé không có dấu hiệu sinh tồn.

Với những người còn sống, nỗi đau khổ và bất an đeo bám khi họ chật vật chuyển đến những căn hộ tạm bợ nhỏ bé.

Theo dữ liệu điều tra năm 2021, khu Wang Fuk Court là nơi sinh sống của 4.643 người. Trẻ em dưới 15 tuổi chiếm hơn 9%, trong khi người trên 65 tuổi đông nhất, chiếm hơn 1/3 dân số. Khu dân cư này thuộc một phần Chương trình Sở hữu Nhà ở của Hong Kong, cho phép người thu nhập thấp và trung bình đủ điều kiện mua nhà với giá ưu đãi.

Nhiều người dân mất nhà trong vụ cháy lo lắng về nơi ở trong tương lai. Ảnh: SCMP.

Hôm 28/11, bà To Yim-ming và chồng Ip Kam-choi (78 tuổi) đã chuyển đến một căn studio rộng 13 m2 tại làng Lok Sin, một dự án nhà ở tạm thời cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm kịch. Bà To cho biết căn hộ này nhỏ hơn căn hộ 37 m2 của hai vợ chồng, cũng không có đồ đạc hay bếp riêng. Hai vợ chồng phải ngủ trên một tấm nệm trải trên sàn nhà trong vài đêm. Họ chỉ được phép ở đây trong 2 tuần.

“Tôi không biết phải làm gì sau 14 ngày nữa. Tôi không thể chuyển tới nhà các con vì ở đó cũng chật hẹp, trong khi tôi không có tiền thuê nhà”, bà nói.

Bà sống ở Wang Tao House thuộc Wang Fuk Court từ năm 1983 và chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh chuyển đi. Bà mong muốn chính quyền Hong Kong bố trí cho hai vợ chồng một căn nhà ở xã hội, hoặc khu nhà bị cháy sẽ được tái thiết.

Một tài xế nghỉ hưu Yuen Yiu-man (68 tuổi) và vợ Chan Lai-kwan (66 tuổi) cũng chuyển tới khu nhà ở tạm thời này. Trước đó, cặp vợ chồng đã ngủ ở phòng khách ngôi nhà rộng 18 m2 của con gái trong 2 đêm.

“Ở đây không có giường hay ghế. Chúng tôi chỉ có thể ngồi trên sàn nhà. Chính quyền nên cung cấp cho chúng tôi một nơi ở lâu dài. Không cần quá lớn. Một ngôi nhà đơn giản rộng 18 m2 có cửa sổ là ổn”, ông nói, cho rằng thời hạn lưu trú hai tuần là quá ngắn, khiến ông lo lắng cho tương lai.

Mong muốn hỗ trợ nhà ở xã hội

Hôm 27/11, Ho Wing-yin - người đứng đầu Cơ quan Nhà ở Hong Kong - cho biết cư dân ảnh hưởng bởi vụ cháy đã được chuyển tới hơn 1.400 căn hộ tại 30 dự án nhà ở tạm thời. Bà tiết lộ cùng với căn hộ trong khu tái định cư chuyên dụng của Hiệp hội Nhà ở, giới chức có thể cung cấp gần 1.800 căn cho người có nhu cầu, South Morning China Post đưa tin.

Cherry Lee Yim-ming - Giám đốc phát triển dự án tại Hội Từ thiện Lok Sin Tong, đơn vị điều hành Làng Lok Sin - cho biết khoảng 130 người đã chuyển đến 59 căn hộ tại khu nhà ở tạm thời. Hầu hết là người cao tuổi, có người sống một mình, có vợ/chồng hoặc có con. Bà cho biết thêm cư dân được cấp túi ngủ, nệm, thực phẩm, quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày, có thể ở lại tối đa hai tuần không cần trả tiền thuê nhà.

Một cư dân ở Wang Fuk Court chuyển đến khu nhà ở tạm thời tại làng Lok Sin. Ảnh: SCMP.

Một khu nhà ở tạm thời khác ở Tai Po, Good House, cũng tiếp nhận các nạn nhân.

Anthea Lee Shuk-wai - Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện SideBySide, đơn vị quản lý Good House - cho biết khoảng 160 hộ gia đình với 400 người đã chuyển tới. Nạn nhân sẽ ở trong hai tuần, và ai có nhu cầu có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian ở. Họ không cần trả tiền thuê nhà hoặc điện nước, đồng thời có bữa ăn và phương tiện đi lại miễn phí. Bà nói thêm SideBySide đang xem xét phân bổ thêm căn hộ.

Yuki Lau (33 tuổi), chồng, con gái 7 tuổi, con trai 5 tuổi, con gái 3 tháng tuổi, cùng người giúp việc đã ngủ ở phòng khách một người bạn trong hai đêm, trước khi chuyển đến Good House. Lau kêu gọi chính quyền Hong Kong cung cấp các lựa chọn tái định cư tốt hơn ở Tai Po để tránh gián đoạn cuộc sống và việc học của ba đứa con.

“Các con tôi vẫn còn rất nhỏ”, Lau nói.

Hiện trường cứu hộ vụ đại hỏa hoạn tại Hong Kong Ít nhất 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích trong vụ thảm kịch cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc), con số thương vong liên tục tăng. Nhà chức trách đã tạm giữ 3 người liên quan tới vụ việc.