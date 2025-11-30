Nhiều người giúp việc Indonesia, Philippines thiệt mạng trong vụ cháy

Nhiều lao động giúp việc từ Indonesia và Philippines cũng qua đời trong thảm hỏa cháy ở Hong Kong ngày 26/11, khiến 128 người thiệt mạng.

Theo Channelnewsasia, vụ hỏa hoạn bao trùm khu nhà ở Wang Fuk Court ở Tai Po đã cướp đi sinh mạng của 128 người, dự báo con số này còn tăng khi vẫn còn khoảng 200 người mất tích.

Nhiều lao động giúp việc từ Indonesia và Philippines cũng bị ảnh hưởng trong vụ cháy. Hong Kong hiện có khoảng 368.000 lao động giúp việc, chủ yếu là phụ nữ từ các nước châu Á thu nhập thấp, sống cùng chủ trong điều kiện chật hẹp.

Indonesia xác nhận sáu công dân thiệt mạng. Philippines cho biết một người bị thương nguy kịch, một người mất tích, và 28 người khác được cho là cư trú tại khu vực nhưng chưa rõ tung tích.

Hôm qua 29/11, Cơ quan chống tham nhũng Hong Kong bắt giữ ba người đàn ông trước đó bị cảnh sát tạm giữ với cáo buộc ngộ sát. Trong ngày tưởng niệm nạn nhân vụ cháy, cảnh sát an ninh quốc gia cũng bắt giữ một người đàn ông.

Hàng trăm cảnh sát tham gia tìm kiếm thi thể không phát hiện thêm nạn nhân nào trong ngày hôm qua, nhưng đã cứu được ba con mèo và một con rùa, các quan chức cho biết tại cuộc họp báo.

Vụ cháy bắt đầu vào chiều 26/11 và nhanh chóng lan qua bảy trong số tám tòa tháp 32 tầng của khu chung cư, vốn đang được bao phủ bằng giàn giáo tre, lưới xanh và các lớp xốp cách nhiệt phục vụ việc cải tạo.

Ngày 29/11, Trung Quốc đã ra lệnh mở cuộc điều tra toàn quốc về các nguy cơ cháy nổ tại nhà cao tầng, đặc biệt là các tòa nhà dân cư đang trong quá trình sửa chữa.

Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết chính quyền sẽ lập quỹ 300 triệu HKD (tương đương 39 triệu USD ) để hỗ trợ cư dân. Một số tập đoàn lớn của Trung Quốc cũng đã cam kết đóng góp.