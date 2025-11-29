Quốc vương Anh gửi lời chia buồn tới Hong Kong

Ngày 29/11, Vua Charles III của Vương quốc Anh đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn thảm khốc, trong khi Hong Kong đang bước vào ba ngày tưởng niệm những người thiệt mạng.

Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cùng các quan chức và công chức tưởng niệm nạn nhân. Ảnh: Reuters

Theo Channelnewsasia, Quốc vương Anh đã gửi lời “chia buồn sâu sắc” tới các nạn nhân, đồng thời bày tỏ rằng ông luôn nghĩ đến những gia đình mất người thân và những người đang trải qua cú sốc cùng sự bất an từ thảm kịch.

Tờ Japantimes đưa tin đến tối 29/11 giới chức Hong Kong đã bắt giữ 14 người liên quan đến vụ cháy tồi tệ nhất của thành phố trong gần 80 năm, khi họ điều tra khả năng tham nhũng và việc sử dụng vật liệu không an toàn trong quá trình cải tạo khu Wang Fuk Court.

Từ 9 giờ sáng 29/11, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu cùng các quan chức và công chức, mặc đồ đen, đã đứng mặc niệm ba phút trước trụ sở chính quyền, nơi quốc kỳ được treo rủ. Các sổ phân ưu cũng được đặt tại 18 địa điểm trên toàn thành phố để người dân tới ghi lời chia buồn.

Tại Wang Fuk Court, các sĩ quan đơn vị mặc đồ bảo hộ và đeo mặt nạ oxy, tiếp tục bước vào các tòa nhà cháy đen để tìm kiếm thi thể. Họ phải vượt qua những đống giàn giáo tre đổ nát và các vũng nước lớn còn lại sau nhiều ngày lực lượng cứu hỏa phun nước để hạ nhiệt.

Nhiều gia đình và người thân mang hoa đến tưởng niệm, trong khi một số phải chịu đựng nỗi đau khi xem những bức ảnh nạn nhân do lực lượng cứu hộ ghi lại.

Vụ hỏa hoạn bao trùm khu nhà ở Wang Fuk Court ở Tai Po đã cướp đi sinh mạng của 128 người, dự báo con số này còn tăng khi vẫn còn khoảng 200 người mất tích.

Nhiều lao động giúp việc từ Indonesia và Philippines cũng bị ảnh hưởng trong vụ cháy. Hong Kong hiện có khoảng 368.000 lao động giúp việc, chủ yếu là phụ nữ từ các nước châu Á thu nhập thấp, sống cùng chủ trong điều kiện chật hẹp.

Indonesia xác nhận sáu công dân thiệt mạng. Philippines cho biết một người bị thương nguy kịch, một người mất tích, và 28 người khác được cho là cư trú tại khu vực nhưng chưa rõ tung tích.

Hoạt động cứu hộ tại hiện trường ở quận Tai Po, gần biên giới với Trung Quốc đại lục, đã kết thúc vào thứ 28/11. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ có thể phát hiện thêm thi thể khi tiếp tục khám xét các tòa nhà bị thiêu rụi trong quá trình điều tra.

Đám cháy bùng phát vào chiều 26/11 và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi bảy trong tám tòa tháp cao 32 tầng của khu phức hợp, vốn được bao phủ bởi giàn giáo tre, lưới xanh và các lớp xốp cách nhiệt phục vụ việc cải tạo.

Cơ quan cảnh sát Hong Kong cho biết điều tra ban đầu cho thấy đám cháy xuất phát từ lớp lưới che giàn giáo tre. Các tấm xốp bọc ở cửa sổ bắt lửa nhanh đã khiến cửa sổ vỡ, ngọn lửa nhanh chóng theo hành lang lan vào các căn hộ. Toàn bộ hệ thống báo cháy ở cả tám tòa không hoạt động đã khiến quá trình sơ tán bị trì hoãn, góp phần làm tăng mức độ nghiêm trọng của thảm họa.

Giới chức cho biết hệ thống báo cháy tại khu chung cư, nơi có hơn 4.600 cư dân sinh sống, không hoạt động, đã khiến cư dân không hay biết rằng hỏa hoạn đã bùng lên, chậm phản ứng nên làm thiệt hại tăng vọt.

Các sĩ quan nhận dạng nạn nhân mặc đồ bảo hộ tiếp tục vào các tòa nhà cháy đen, vượt qua giàn giáo đổ nát và vũng nước để tìm thi thể. Ảnh: Scmp

Ông Lý cho biết chính quyền sẽ lập quỹ 300 triệu HKD (tương đương 39 triệu USD ) để hỗ trợ cư dân. Một số tập đoàn lớn của Trung Quốc cũng đã cam kết đóng góp.

Hàng trăm tình nguyện viên đang hỗ trợ nạn nhân bằng cách phân loại và phân phát đồ dùng thiết yếu, từ tã trẻ em đến thức ăn nóng. Họ tổ chức làm việc theo ca liên tục và dựng một khu hỗ trợ lớn dành cho cư dân phải di dời bên cạnh trung tâm thương mại đối diện khu chung cư.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Ủy ban An toàn Lao động của Quốc vụ viện đã yêu cầu chính quyền các địa phương ngay lập tức triển khai chiến dịch rà soát và xử lý các nguy cơ hỏa hoạn tại các tòa nhà cao tầng trên phạm vi toàn quốc.

Chiến dịch đặc biệt nhắm đến các tòa nhà đang sửa chữa mặt ngoài hoặc cải tạo nội thất, tập trung vào bốn nhóm nguy cơ chính: biện pháp thi công thiếu an toàn, sử dụng vật liệu dễ cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động kém và quản lý an toàn hằng ngày lỏng lẻo.