Nỗi đau nhận diện người thân

Thân nhân phải xem album ảnh thi thể cháy đen để nhận dạng từ ngày 27/11, tại sảnh cộng đồng Kwong Fuk, Hong Kong. Nhiều người rời phòng với tiếng khóc nghẹn, một số đi lặng lẽ với gương mặt đẫm nước mắt.

Nhiều người rời phòng với tiếng khóc nghẹn. Ảnh: Scmp

Theo Scmp, một phụ nữ họ Cheung cho biết album có “rất nhiều ảnh trẻ em”. Bà không tìm được chị gái và anh rể sống ở tầng 23 của tòa Wang Cheong House.

Bà Yeung, 50 tuổi, đến nhận dạng chị gái. Thi thể gần như không còn nhận ra nhưng được lính cứu hỏa tìm thấy bên trong căn hộ.

“Cô ấy gọi tôi ngay khi lửa bùng lên, van xin tôi cứu. Chỉ 10 phút sau lửa đã tới căn hộ,” bà nói. “Tôi báo số phòng cho cảnh sát ngay, nhưng vẫn không kịp”.

Số người thiệt mạng đã tăng lên 128. Khoảng 200 người vẫn chưa rõ tung tích, trong đó có 89 thi thể bị cháy đến mức khó nhận dạng.

Một phụ nữ 70 tuổi họ Yeung đang lo lắng chờ tin người chị sống một mình trên tầng 16. “Tôi đã tìm ở điểm trú tạm và bệnh viện, nhưng không có thông tin”, bà nói, rồi bật khóc.

Tại Bệnh viện Prince of Wales, ông Lam (76 tuổi) mất anh trai 80 tuổi và vẫn chưa tìm thấy chị dâu cùng cháu trai. “Chúng tôi không biết phải lo tang lễ cho một người hay ba người,” ông nói.

Ký ức bị bao phủ bởi tro tàn

Khu nhà đã bị thiêu rụi. Ảnh: Reuters

Suốt hơn 18 tháng trước thảm họa, các tòa tháp của Wang Fuk Court bị bao bởi giàn giáo tre và lưới xanh. Nhiều nhà che cửa sổ bằng tấm xốp phục vụ sửa chữa.

Giờ đây, những tòa tháp từng chào đón cư dân mỗi ngày chỉ còn lại các khối nhà cháy đen - vết sẹo ám ảnh của một ngày tang thương.

Tại Wang Fuk Court, các sĩ quan đơn vị tiếp tục vào các tòa nhà tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Với hy vọng mong manh, Winnie Hui liên tục đăng tải trên mạng xã hội kêu cứu tìm con gái 6 tháng tuổi, Ho Tsz-yan, đang ở cùng bà ngoại Li Kin-yuk (68 tuổi) tại căn hộ nơi đám cháy bùng lên đầu tiên. Bà Li gọi điện lần cuối lúc 3h02 báo rằng khói đã tràn vào và bà sẽ di chuyển sang căn hộ khác, rồi mất liên lạc. Chồng bà, 75 tuổi, cũng mất tích.

Hơn 30 giờ sau, Hui gục xuống tại điểm trú tạm khi nghe tin con gái không qua khỏi.

Người già, trẻ nhỏ và lao động giúp việc nằm trong số các nạn nhân chính của vụ cháy tại Wang Fuk Court ở Tai Po, nơi tám tòa tháp màu “trà sữa” từng là dấu mốc thân thuộc của cư dân địa phương.

Vốn là một khu dân cư yên bình được xây năm 1983 theo Chương trình Sở hữu Nhà, Wang Fuk Court gồm gần 2.000 căn hộ bán ưu đãi cho các gia đình thu nhập thấp. Qua hơn bốn thập kỷ, cư dân ở đây cũng già đi cùng các tòa nhà. Nhiều người cao tuổi sống một mình hoặc cùng người giúp việc.

Đám cháy bùng phát lúc 2h52 chiều 26/11 khi nhiều người lớn và trẻ em đang đi làm hoặc đi học, khiến người già và trẻ nhỏ ở nhà trở thành nạn nhân dễ tổn thương nhất.

Nỗi buồn bao trùm Hong Kong

Nỗi đau phủ khắp Hong Kong, người dân từ mọi tầng lớp tưởng niệm các nạn nhân của vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất trong bảy thập kỷ. Ảnh: Scmp

Nỗi đau phủ khắp Hong Kong vào ngày 29/11 khi người dân từ mọi tầng lớp tưởng niệm các nạn nhân của vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất trong bảy thập kỷ. Nhiều người ký sổ phân ưu, trong khi những điểm gần hiện trường ngập tràn hoa viếng.

Đến tối, hàng dài người dân vẫn đứng đợi tại Wang Fuk Court ở Tai Po, lặng lẽ cầm hoa trên tay. Các điểm tưởng niệm nhanh chóng trở thành biển hoa dành cho 128 nạn nhân trong vụ cháy, 83 người bị thương, 200 vẫn mất tích và thiêu rụi 7 trong số 8 tòa tháp 32 tầng.

Eddy Au Yeung, 41 tuổi, làm trong ngành xuất nhập khẩu, mất khoảng 45 phút mới đến lượt. “Nhiều cư dân ở đây đã mất nhà, mất gia đình. Thật khó chấp nhận sự thật này”, anh nói. “Khi tận mắt nhìn thấy hiện trường, tôi nghĩ nó giống như địa ngục trần gian”.

Bên ngoài Trạm Cứu hỏa Sha Tin, hoa cũng được đặt đầy để tưởng nhớ lính cứu hỏa Ho Wai-ho, 37 tuổi, người hy sinh khi làm nhiệm vụ hôm 26/11.

Trong ngày, người dân đến các điểm phân ưu tại 18 quận từ 9 giờ sáng. Tại Trung tâm Cộng đồng Fu Heng, ông Man Wong cùng người vợ mang thai nghẹn ngào khi nhớ về nạn nhân.

“Tôi đến để tưởng niệm những sinh mạng đã mất. Chúng tôi là dân Tai Po và sống quanh đây”, ông nói. “Mong những người đã khuất yên nghỉ và những người sống sót sớm vượt qua nỗi đau này”.