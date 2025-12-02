Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
13 người bị bắt trong thảm họa cháy chung cư Hong Kong

  Thứ ba, 2/12/2025 08:19 (GMT+7)
Giới chức Hong Kong đã bắt giữ 13 người sau vụ cháy chung cư kinh hoàng khiến 151 người thiệt mạng, trong bối cảnh dư luận yêu cầu làm rõ trách nhiệm an toàn toà nhà.

Chiều 1/12, giới chức Hong Kong (Trung Quốc) thông báo đã bắt giữ 13 nghi phạm với cáo buộc ngộ sát liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng tuần trước.

Theo lực lượng chức năng, những người bị bắt bao gồm chủ sở hữu khu nhà, đại diện ban quản lý tòa nhà và một số cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến việc vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. Guardian cho thêm rằng cơ quan chống tham nhũng của Hong Kong cung đã “bắt đầu điều tra toàn diện theo hướng ngộ sát”.

Nhà chức trách cho rằng nhiều hệ thống an toàn trong tòa nhà không được bảo trì đúng quy định, dẫn đến khả năng cứu nạn bị hạn chế trong thời điểm xảy ra vụ cháy.

Ngày 1/12, Lực lượng cứu hộ đã tiếp tục rà soát bảy tòa tháp thuộc khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po. Số người thiệt mạng đã tăng lên 151 và dự báo còn tăng khi khoảng 40 người vẫn mất tích.

chay chung cu anh 1

Các lực lượng chức năng rà soát bên trong các tòa nhà để điều tra và tìm kiếm nạn nhân vào ngày 30/11. Ảnh: Cảnh sát Hong Kong.

Chính quyền Hong Kong cam kết sẽ mở cuộc điều tra toàn diện, đồng thời kiểm tra hàng loạt tòa chung cư cũ trên toàn thành phố nhằm ngăn chặn nguy cơ lặp lại những thảm kịch tương tự. Lãnh đạo đặc khu cho biết mọi cá nhân hay tổ chức vi phạm quy định an toàn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khu chung cư - nơi sinh sống của gần 5.000 cư dân - đang trong quá trình cải tạo quy mô lớn, được cho là liên quan trực tiếp đến nguyên nhân vụ cháy. Sau thảm họa, dư luận phẫn nộ trước những cáo buộc cho rằng nhà thầu thi công đã nhiều lần vi phạm an toàn và chính quyền lỏng lẻo trong kiểm tra.

chay chung cu anh 2

Áp phích tìm kiếm thú cưng mất tích được dán gần hiện trường vụ cháy. Ảnh: Reuters.

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào ngày 26/11, lan nhanh qua nhiều tầng do hành lang chứa vật dụng dễ cháy và lối thoát hiểm bị cản trở. Đa số nạn nhân thiệt mạng do mắc kẹt trong căn hộ, không thể tiếp cận cầu thang thoát hiểm trong làn khói dày đặc.

Tổng thư ký Hong Kong, Eric Chan, cho biết 7/20 mẫu lưới bao che giàn giáo không đạt tiêu chuẩn chống cháy. Ban đầu, kết quả kiểm định cho thấy vật liệu hợp quy, nhưng sau đó phát hiện loại lưới kém chất lượng được lắp ở vị trí khó tiếp cận để né kiểm tra. Ông Chan gọi đây là hành động “đáng xấu hổ”.

“Họ chỉ muốn kiếm tiền bằng mạng sống của người khác”, ông nói.

Phương Linh

Can canh cuu ho nghet tho sau tham hoa chay Hong Kong hinh anh

Cận cảnh cứu hộ nghẹt thở sau thảm họa cháy Hong Kong

23 giờ trước 12:00 1/12/2025

0

Lực lượng cứu hộ Hong Kong dốc toàn lực rà soát từng tầng trong khu chung cư bị thiêu rụi ở Tai Po, khi số người chết tăng lên 146 và hàng trăm người vẫn mất tích giữa điều kiện tối tăm, nguy hiểm.

Le dieu binh, dieu hanh chao mung 50 nam Quoc khanh Lao hinh anh

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh Lào

1 giờ trước 10:02 2/12/2025

0

Sáng 2/12, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane diễn ra tại Quảng trường Thatluang, thủ đô Vientiane.

Nha Trang khang dinh suc khoe ong Trump binh thuong hinh anh

Nhà Trắng khẳng định sức khỏe ông Trump bình thường

2 giờ trước 09:33 2/12/2025

0

Nhà Trắng vừa công bố bản ghi nhớ do bác sĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump ký xác nhận, kết quả cho thấy kết quả kiểm tra sức khỏe của Tổng thống hồi tháng 10 “hoàn toàn bình thường”.

