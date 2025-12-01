Lưới rẻ tiền gây cháy lan tại chung cư Hong Kong

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận lớp lưới bọc giàn giáo tre quanh khu chung cư Wang Fuk Court không đạt chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, khiến ngọn lửa lan đi quá nhanh và gây ra thảm kịch.

Những tấm lưới màu xanh không đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa chạy được xác định là nguyên nhân gây cháy lan nhanh chóng tại khu chung cư Wang Fuk Court. Ảnh: Zuma Press

Lưới kém chất lượng bị thay lén sau bão

Trong cuộc họp báo ngày 1/12, Cục trưởng Cục An ninh Hong Kong Chris Tang cho biết lực lượng chức năng đã lấy 20 mẫu lưới từ các tầng thấp, trung và cao của 4 tòa nhà bị cháy.

Kết quả cho thấy 7 mẫu không vượt qua bài kiểm tra chống cháy. Từ đây, cơ quan chức năng mở cuộc điều tra nghi vấn các bên liên quan cố tình dùng vật liệu rẻ tiền để hưởng lợi, khiến vụ việc trở nên thảm khốc.

Toàn bộ 8 tòa nhà của khu chung cư Wang Fuk Court bước vào giai đoạn cải tạo từ tháng 7/2024, mặt ngoài phủ kín giàn giáo tre và lớp lưới xanh. Đám cháy bùng phát từ chiều 26/11 và kéo dài liên tục 43 giờ, thiêu rụi 7 tòa nhà.

Ủy viên chống tham nhũng Woo Ying-ming cho biết nhóm thi công đã dùng loại lưới không có khả năng chịu lửa để thay thế phần lưới bị hư hại sau trận bão hồi tháng 7. Để tránh bị phát hiện, họ chỉ bọc lưới đạt chuẩn ở tầng trệt. Loại lưới rẻ họ sử dụng chỉ có giá bằng một nửa so với lưới đạt chuẩn phòng cháy.

Tổng thư ký Hành chính Hong Kong Chan Kwok-ki nhận định đây là hành vi “được tính toán kỹ”, khi các nghi phạm trộn lẫn lưới đạt chuẩn và lưới kém chất lượng để qua mặt đội kiểm tra. Những tấm lưới không đạt chuẩn được đặt ở vị trí rất khó tiếp cận, buộc lực lượng chức năng phải leo ra ngoài giàn giáo mới có thể quan sát và lấy mẫu. Ông nói: “Chỉ vì chút lợi nhỏ mà họ coi thường an toàn của rất nhiều người”.

Giới chức đang mở rộng kiểm tra tại 300 công trường khác trên khắp Hong Kong để rà soát chất lượng các loại lưới giàn giáo tương tự.

Tìm kiếm trong đống đổ nát cháy đen

Bên cạnh lưới kém chất lượng, các tấm xốp polystyrene được dùng để chặn cửa sổ cũng góp phần khiến lửa bùng mạnh và lan nhanh hơn. Ba công trường đang sử dụng loại xốp này đã được yêu cầu tháo dỡ.

Bên trong một căn hộ bị cháy đen tại khu chung cư Wang Fuk Court. Ảnh: Reuters.

Khoảng 600 sĩ quan của Đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa thuộc lực lượng cảnh sát Hong Kong đã vào từng căn hộ từ ngày 29/11 để thu thập bằng chứng và tìm kiếm thi thể. Công tác này vô cùng khó khăn: hành lang hẹp, nhiều điểm đổ nát, không gian cháy đen hoàn toàn, các tòa nhà không còn điện chiếu sáng.

Đến tối 1/12, đơn vị này đã hoàn tất việc tìm kiếm tại 5 tòa chung cư. Một số căn hộ ở hai tòa nhà còn lại bị hư hỏng quá nặng, chưa thể đảm bảo an toàn để tiếp cận.

Nhiều người mang hoa tới khu chung cư Wang Fuk Court để tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ cháy. Ảnh: Reuters.

Nhà chức trách cảnh báo một số nạn nhân có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy, dù lực lượng cứu hộ rà soát rất kỹ từng tầng. Tính đến ngày 1/12, số người thiệt mạng đã tăng lên 151, còn ít nhất 30 người mất tích. Trong ngày 1/12, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 5 thi thể.

Thanh tra Karen Tsang cho biết: “Một số thi thể bị thiêu rụi hoàn toàn. Chúng tôi không loại trừ khả năng không thể tìm thấy tất cả những người còn nằm trong danh sách mất tích”.

Trong khi đó, số người bị bắt liên quan vụ cháy đã tăng lên 14 và có thể còn tiếp tục tăng. Cơ quan chức năng cáo buộc nhà thầu và các đơn vị liên quan đã mua và sử dụng vật liệu không đạt chuẩn, khiến ngọn lửa lan nhanh khi xảy ra hỏa hoạn. 13 người trong nhóm này đang bị điều tra với cáo buộc ngộ sát.