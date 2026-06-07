Siêu xe Ferrari 12Cilindri sắp được trang bị hộp số sàn?

Ferrari được cho là sẽ hồi sinh hộp số sàn trên siêu xe Ferrari 12Cilindri, đánh dấu sự trở lại của một cấu hình đã biến mất trong gần 20 năm qua.

Sau gần 2 thập kỷ vắng bóng, hộp số sàn nhiều khả năng sẽ trở lại trên một mẫu Ferrari, cụ thể là siêu xe Ferrari 12Cilindri, mẫu GT mới nhất được trang bị động cơ V12 của thương hiệu.

Ferrari 12Cilindri trang bị hộp số sàn được sản xuất giới hạn

Lần gần nhất Ferrari trang bị hộp số sàn cho một mẫu grand touring sử dụng động cơ V12 là vào năm 2007 với chiếc Ferrari 599 GTB Fiorano. Dù hộp số bán tự động điều khiển bằng lẫy chuyển số sau vô lăng đã trở thành tiêu chuẩn vào thời điểm đó, Ferrari vẫn sản xuất khoảng 30 chiếc 599 GTB sử dụng hộp số sàn 6 cấp.

Lần cuối Ferrari trang bị hộp số sàn là vào năm 2007 với chiếc 599 GTB Fiorano. Thậm chí vào năm ngoái, Giám đốc Marketing và Thương mại Enrico Galliera còn dập tắt hy vọng của các nhà sưu tập về tương lai của tùy chọn này.

Đây cũng là mẫu Ferrari V12 cuối cùng được bán ra với hộp số sàn. Trước đó, Ferrari từng cung cấp các phiên bản số sàn của 575M Maranello và Superamerica nhưng với số lượng rất hạn chế. Ngày nay, những mẫu Ferrari V12 số sàn này được giới sưu tập săn đón mạnh mẽ và thường đạt mức giá rất cao tại các cuộc đấu giá. Điều này cho thấy vẫn tồn tại nhu cầu đáng kể đối với những chiếc grand touring động cơ V12 kết hợp cùng hộp số cơ khí truyền thống.

Theo các nguồn tin, Ferrari dự định hồi sinh cấu hình này trên siêu xe 12Cilindri. Tương tự các mẫu tiền nhiệm, phiên bản số sàn sẽ được sản xuất giới hạn và chỉ dành cho nhóm khách hàng thân thiết nhất của hãng. Điều đó đồng nghĩa Ferrari sẽ trực tiếp quyết định những ai có cơ hội sở hữu mẫu xe đặc biệt này.

Ferrari 12Cilindri sử dụng hộp số sàn vẫn mạnh 830 mã lực

Về sức mạnh, Ferrari 12Cilindri số sàn được cho là vẫn sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L hiện tại mà không có thay đổi nào. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 830 mã lực và mô-men xoắn cực đại 678 Nm. Khác biệt lớn nhất nằm ở hệ truyền động khi hộp số ly hợp kép 8 cấp hiện nay sẽ được thay thế bằng hộp số sàn dạng rãnh. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật chi tiết của hộp số mới vẫn chưa được tiết lộ.

Sau gần 20 năm vắng bóng, tùy chọn hộp số sàn có thể quay trở lại với thương hiệu ngựa chồm. Đương nhiên, chỉ những khách hàng được thương hiệu chỉ định mới có khả năng sở hữu những mẫu xe hàng hiếm này.

Nguồn tin cũng cho biết hãng sẽ giới thiệu riêng chiếc 12Cilindri trang bị hộp số sàn tới các khách hàng được lựa chọn trong khuôn khổ sự kiện Ferrari Cavalcade diễn ra vào ngày 29/6/2026. Sau đó, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ được ra mắt công chúng toàn cầu trong tháng 7.

Nếu thông tin này thành hiện thực, Ferrari 12Cilindri sử dụng hộp số sàn sẽ đánh dấu sự trở lại của một trong những trải nghiệm lái thuần chất nhất từng gắn liền với những mẫu xe V12 biểu tượng của thương hiệu ngựa chồm.