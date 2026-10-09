SHB bác tin đồn

SHB khẳng định hoạt động ổn định, không có sai phạm trong quá trình tăng vốn. Thông tin được đưa ra khi cổ phiếu ngân hàng biến động và 2 lãnh đạo đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) vừa lên tiếng trước những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong bối cảnh thị giá SHB giảm mạnh và có thời điểm xuống dưới mệnh giá.

Theo thông cáo ngày 9/10, SHB khẳng định các thông tin về việc sử dụng vốn thu được không đúng quy định, cổ phiếu không thể đăng ký, lưu ký hoặc đợt chào bán có nguy cơ bị hủy bỏ đều không đúng sự thật và không có cơ sở. Ngân hàng cho biết hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành vẫn được duy trì liên tục, ổn định.

Chờ hoàn tất thủ tục tăng vốn

Theo SHB, phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận trên cơ sở phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngân hàng cũng đã hoàn thành các thủ tục chào bán, phát hành cổ phiếu theo quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận kết quả chào bán.

Số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đồng thời ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của cổ đông.

Hiện SHB đã nộp hồ sơ đề nghị NHNN sửa đổi mức vốn điều lệ trên giấy phép thành lập và hoạt động. Sau khi được cơ quan quản lý ghi nhận mức vốn mới, ngân hàng sẽ hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung và công bố thời điểm cổ phiếu được đưa vào giao dịch.

SHB dự kiến hoàn tất các thủ tục liên quan trong tháng 10. Ngân hàng cho biết việc tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính, nâng cao khả năng đáp ứng các tỷ lệ an toàn và tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng, đầu tư công nghệ, chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, SHB dự kiến triển khai kế hoạch chào bán trái phiếu quốc tế và huy động khoản vay hợp vốn quốc tế trong tháng 10. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu quốc tế đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận ngày 6/10.

Hai lãnh đạo đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu

Động thái lên tiếng của SHB diễn ra trong thời điểm cổ phiếu ngân hàng này chịu áp lực bán mạnh. Trong phiên 8/10, SHB giảm hết biên độ 6,94%, đóng cửa tại 10.050 đồng/cổ phiếu. Sang phiên 9/10, thị giá có thời điểm giảm xuống 9.550 đồng, thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng, trước khi hồi phục. Kết phiên, cổ phiếu giảm 0,5% xuống 10.000 đồng, với hơn 128 triệu đơn vị được giao dịch.

Trong khi đó, hai Phó tổng giám đốc SHB đăng ký mua tổng cộng 4 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, ông Đinh Ngọc Dũng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 15/10 đến 12/11. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu ông nắm giữ sẽ tăng từ hơn 1,63 triệu lên hơn 3,6 triệu đơn vị.

Tương tự, ông Nguyễn Huy Tài cũng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu trong cùng thời gian để đầu tư cá nhân. Trước giao dịch, ông sở hữu 443.203 cổ phiếu SHB. Nếu mua thành công, lượng nắm giữ sẽ tăng lên hơn 2,44 triệu đơn vị.

Các giao dịch trên mới ở giai đoạn đăng ký, chưa đồng nghĩa với việc hai lãnh đạo đã hoàn tất mua cổ phiếu.

Trong bối cảnh thị giá biến động mạnh, việc lãnh đạo đăng ký mua vào thu hút sự chú ý của thị trường.

SHB cho biết sẽ tiếp tục công bố thông tin theo quy định, đồng thời khuyến nghị cổ đông và nhà đầu tư thận trọng với các thông tin không rõ nguồn gốc, chủ động đối chiếu với thông báo chính thức từ ngân hàng và cơ quan quản lý.