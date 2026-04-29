Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức ở Cen Land

Cen Land vừa ghi nhận biến động nhân sự cấp cao khi ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT với lý do tập trung vào định hướng cá nhân.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land (HoSE: CRE) vừa công bố thông tin bất thường về Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Theo đó, Cen Land đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Thanh Hưng (hay còn được gọi là Shark Hưng).

Trong đơn từ nhiệm, ông Hưng cho biết ông đã được bầu vào hội đồng quản trị Cen Land nhiệm kỳ 2023-2028 nhưng hiện muốn tập trung vào công việc cá nhân và có định hướng mới cho bản thân nên xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT công ty.

Phía Cen Land cho biết việc từ nhiệm của ông Hưng sẽ được trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua theo đúng quy định. Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Cen Land diễn ra ngày 22/5 tới.

Cách đây không lâu, tài khoản Facebook của vị doanh nhân này cũng đăng tải một bài viết liên quan việc thông tin cá nhân lan truyền trên mạng xã hội.

"Trong những ngày gần đây, xuất hiện một số thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cá nhân tôi. Những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Mong mọi người tiếp cận thông tin một cách thấu đáo và từ các nguồn phát ngôn chính thống", ông Hưng cho hay.

Vị doanh nhân này đồng thời khẳng định những hoạt động về đầu tư khởi nghiệp mà mạng xã hội nhắc tới là do cá nhân thực hiện, không có bất kỳ mối liên hệ nào về pháp lý, tài chính hay vận hành với Cen Land.

"Tôi hiểu rằng trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bị diễn giải thiếu đầy đủ có thể gây ảnh hưởng tâm lý cho nhà đầu tư và cổ đông. Chính vì vậy tôi lựa chọn lên tiếng sớm để làm rõ ranh giới thông tin, tránh những hiểu nhầm không đáng có", ông Hưng phân trần.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Cen Land đạt khoảng 1.324 tỷ đồng . Cụ thể, doanh thu từ môi giới bất động sản đạt 1.040 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ), mảng này đóng góp gần 79% tổng doanh thu toàn hệ thống. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 178 tỷ đồng , mảng cho thuê văn phòng và các hoạt động khác đạt 104 tỷ đồng .

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2025 đạt 98 tỷ đồng , tăng nhẹ so với mức 95 tỷ đồng năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 292 tỷ đồng , tăng nhẹ so với năm 2024. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 101 tỷ đồng , tăng hơn 77% so với năm trước. Sau khi trừ chi phí, thuế, lợi nhuận ròng đạt 75 tỷ đồng , tăng gần 80%.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Cen Land là dòng tiền kinh doanh. Năm 2025, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt dương khoảng 297 tỷ đồng , trong khi năm trước âm tới 590 tỷ đồng .

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Cen Land đạt khoảng 7.544 tỷ đồng , tăng 364 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 5.797 tỷ đồng , hàng tồn kho đạt 691 tỷ đồng . Tiền và tương đương tiền cuối năm tăng mạnh lên 115 tỷ đồng , gấp gần 4 lần đầu năm. Vốn chủ sở hữu cũng tăng lên mức 5.947 tỷ đồng .