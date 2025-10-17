Shark Bình từng quảng bá rầm rộ cho dự án AntEx thế nào?

Những video, bài viết và sự xuất hiện liên tục của Shark Bình trong chiến dịch quảng bá AntEx từng khiến nhà đầu tư tin tưởng đây là dự án blockchain “chuẩn Việt”.

Ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn liên quan dự án tiền số AntEx. Ảnh: TL.

Từ cuối năm 2021, dự án tiền số AntEx xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và các diễn đàn đầu tư, được quảng bá là một "hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi)" hay “hệ sinh thái blockchain của người Việt”, tích hợp ví điện tử, sàn giao dịch và đồng stablecoin VNDT neo tỷ giá 1 VNDT = 1 VND.

Điểm đáng chú ý là dự án được truyền thông rầm rộ với sự cố vấn của ông Nguyễn Hòa Bình - người sáng lập Tập đoàn NextTech, nổi tiếng với vai trò Shark Bình, thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình liên quan đến khởi nghiệp.

Giai đoạn đó, Shark Bình được giới thiệu là “nhà đầu tư chiến lược”, cam kết rót khoảng 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100 Blockchain. Sự xuất hiện của ông trong các sự kiện, video và bài viết quảng bá đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia mua token AntEx với kỳ vọng giá tăng như những dự án tiền số nổi tiếng thế giới.

Các bài truyền thông mô tả AntEx như “điểm sáng công nghệ” của Việt Nam, nhấn mạnh rằng dự án có đầy đủ sản phẩm tài chính, ví điện tử, hệ thống thanh toán và token tiện ích.

Khi AntEx lên sàn, Shark Bình đã có nhiều bài viết chia sẻ trên trang cá nhân Facebook, với những phát biểu đầy kỳ vọng và lời khen "có cánh" dành cho dự án.

"Có thời điểm các nhà đầu tư vòng Seed đã x35 tài khoản, vòng Private x27, vòng Pre-sale x20, vòng Public x14, tất cả chỉ trong chưa đầy 3 tháng. Trước hết xin chúc mừng các nhà đầu tư token AntEx giai đoạn sớm vì tất cả đều có tiềm năng lãi lớn".

Song song đó, các kênh cộng đồng liên tục chia sẻ hình ảnh đội ngũ sáng lập trẻ, năng động, cùng những bài đăng ca ngợi tốc độ phát triển “thần tốc” của dự án.

Những con số được lặp lại liên tục trên mạng xã hội, trở thành công cụ thu hút nhà đầu tư cá nhân. Tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) lan rộng, nhiều người chuyển tiền mua token AntEx mà không tìm hiểu kỹ tính pháp lý hay mô hình vận hành. Một số còn tin rằng việc dự án gắn tên với hệ sinh thái NextTech và ông Nguyễn Hòa Bình đồng nghĩa với sự bảo chứng an toàn.

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, chỉ sau vài ngày lên sàn, token AntEx từng đạt mức đỉnh 0,002529 USD , thanh khoản đạt 17 triệu USD trong ngày đầu tiên. Nhưng chỉ ít lâu sau, giá lao dốc, khối lượng giao dịch giảm mạnh còn vài triệu USD mỗi ngày. Nhà đầu tư bắt đầu hoang mang còn các kênh truyền thông không còn cập nhật thường xuyên, đặt ra nghi vấn về khả năng vận hành và thực thi các kế hoạch công bố ban đầu.

Sau khi dự án gần như “chết lâm sàng”, nhóm vận hành đổi tên token từ AntEx sang Rabbit với tỷ lệ chuyển đổi 1.000 AntEx = 1 Rabbit. Việc đổi tên được cho là nhằm “làm mới lịch sử giá” để xóa dấu vết sụt giảm, nhưng kết quả không khác biệt. Chỉ sau vài tuần, giá Rabbit cũng rơi về gần 0, nhiều nhà đầu tư mất trắng.

Khi bị chỉ trích "lùa gà" trong dự ánAntEx , ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định ông chỉ là cố vấn, không trực tiếp điều hành hay phát hành token. Ông cho biết quỹ Next100 có đầu tư vào dự án ở giai đoạn đầu với mục tiêu hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ, song đã rút vốn từ năm 2022 khi AntEx thay đổi hướng hoạt động. Dù vậy, việc tên tuổi của ông được sử dụng rộng rãi trong các tài liệu quảng bá trước đây khiến nhiều người nhầm tưởng dự án có sự bảo chứng chính thức từ NextTech.

Và thực tế, cơ quan chức năng đã xác định ông Nguyễn Hòa Bình cùng với một số đối tượng khác đã góp tổng cộng 5 tỷ đồng để xây dựng dự án, trong đó ông Bình góp 2 tỷ.

Cơ quan điều tra xác định, Shark Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân CTCP dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số AntEx.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ “đồng tiền số AntEx” (100 tỷ token) ra thị trường.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11 cùng năm, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USD T ( 1 USD T = 1 USD ), tương đương 4,5 triệu USD , bằng khoảng 117 tỷ đồng .

Từ tháng 11/2021 đến 12/2021, ông Bình sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số AntEx và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Shark Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi để chia nhau. Ngoài ra, số tiền này còn được chuyển vào tài khoản các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích.

Đến nay, cơ quan công an xác định ông Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Hòa Bình đã thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả. "Trong quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, bản thân tôi cũng nhận thức được hành vi sai phạm của mình và cam kết sẽ khắc phục với các nhà đầu tư bị thiệt hại khi đầu tư vào dự án tiền số AntEx", Shark Bình trình bày.