Shark Bình hứa hẹn gì về AntEx trước khi ra mắt?

Nếu không có phần truyền thông từ Shark Bình và NextTech, dự án tiền số không có gì nổi bật trên thị trường giai đoạn 2021.

AntEx quảng cáo hình thức tài chính phi tập trung trên blockchain, xây dựng trên nền tảng BNB, vốn không có gì nổi bật trên thị trường tiền số 2021. Sản phẩm stablecoin dựa trên VNĐ tiềm ẩn nhiều nguy cơ pháp lý. Đồng thời, dự án không giữ lời như đã hứa hẹn.

"Bánh vẽ" AntEx

AntEx được quảng cáo là hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) cung cấp giải pháp toàn diện cho “nhà phát triển, đội ngũ sáng lập và cộng đồng” với các “tính năng vượt trội. Sản phẩm tập trung vào cổng thanh toán tài chính, quản lý tài sản ảo, sàn giao dịch phi tập trung và nền tảng chuỗi khối.

Nếu đặt riêng những chức năng này vào giai đoạn 2021, AntEx không nổi bật. Kể cả đội ngũ phát triển cũng không phải người có kinh nghiệm với blockchain trước đó. Nó cũng không được hỗ trợ bởi các nền tảng, quỹ đầu tư hàng đầu trong ngành như Binance hay Ethereum. Đây chỉ là giải pháp tài chính thuần túy, được xây dựng trên mạng lưới BNB, vốn nổi tiếng dễ làm và nhiều dự án “rác” trong giai đoạn 2021.

VNDT là sản phẩm quan trọng của AntEx, được vận hành bởi ngân lượng. Ảnh: Antex.

AntEx chủ yếu được biết đến nhờ danh tiếng của Shark Bình. Ông Nguyễn Hòa Bình là người khởi nghiệp lâu năm, phát triển sản phẩm công nghệ, còn xuất hiện trên chương trình truyền hình. Qua đó, thương hiệu Next Tech của doanh nhân này được nhiều người biết đến. Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hoàng Anh, một nhà đầu tư AntEx cho biết mình mua coin cũng vì được Shark Bình giới thiệu, và đến nay thua lỗ khoảng 6 tỷ đồng .

Khi ra mắt, doanh nghiệp và ông Nguyễn Hòa Bình quảng bá rầm rộ, gọi đây là sản phẩm đầu tiên được quỹ Next100 Blockchain rót vốn, nền tảng cho cả hệ sinh thái. AntEx còn được mở đường bởi một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của ông Nguyễn Hòa Bình, ví Ngân Lượng (nganluong.vn).

Cụ thể, VNDT stablecoin được quảng cáo có giá trị đảm bảo ngang bằng với tiền pháp định của Việt Nam. Tài sản sẽ được nạp vào nền tảng thông qua cổng thanh toán Ngân Lượng của NextTech. Dù ra đời trong giai đoạn chưa có quy định pháp lý cụ thể cho tiền số, giải pháp này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VNDT của AntEx được quảng cáo hoạt động dưới dạng thế chấp. 1 VNDT được hỗ trợ bởi 1 VNĐ ngoài đời thực. Như vậy, tiền của người dùng được giữ bởi một chính ngân lượng. Không có quy định rõ ràng để ràng buộc những pháp nhân này phải trả tiền cho khách hàng khi chuyển đổi.

AntEx còn quảng cáo thêm VNDT Wallet, công cụ cho phép dùng tiền số nói trên để giao dịch ngoài đời thực. Đây cũng là chức năng vi phạm pháp luật Việt Nam, khi chỉ VNĐ mới được dùng để thực hiện mua bán.

Lời hứa về AntEx

AntEx có tổng cung 100 tỷ đồng , bán qua nhiều vòng giao dịch trước khi công khai. Nền tảng hứa hẹn dùng tiền huy động được để phát triển hệ thống. Trong đó, 25% dùng cho marketing, 25% để xây dựng sản phẩm. Phần còn lại phục vụ tạo thanh khoản, bảo hiểm dự phòng và điều hành dự án.

Phân bổ vốn AntEx theo whitepaper ban đầu. Ảnh: Antex.

Tuy nhiên, theo thông tin do cơ quan chức năng cung cấp, quỹ không được sử dụng đúng mục đích như đã công bố. Theo cơ quan điều tra, Đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam.

Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex, như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ "đồng tiền số Antex" (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường. Từ tháng 8-11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex" (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USD T (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD , bằng khoảng 117 tỷ đồng ).

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Thực tế, cho đến khi dự án đóng cửa, chuyển thành Rabbit vào 2022, đội ngũ chỉ ra mắt được 2 sản phẩm là stablecoin VNDT và ví VNDT. Lời hứa làm AntEx có giá trị nằm ở việc hệ thống mở rộng, tăng cường tính ứng dụng. Phía ông Nguyễn Hòa Bình và AntEx ngoài không giữ lời, còn âm thầm bán tháo token, không sử dụng đúng mục đích đã công bố, gây thiệt hại cho hơn 30.000 nhà đầu tư.