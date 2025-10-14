Shark Bình: Từ 'cá mập' công nghệ đến vòng lao lý vì tiền số

Từng là biểu tượng của làng khởi nghiệp Việt, Shark Bình giờ đây bị khởi tố, tạm giữ và phong tỏa tài sản 900 tỷ đồng vì liên quan dự án tiền số AntEx.

Ông Nguyễn Hòa Bình vừa bị khởi tố. Ảnh: Shark Tank VN.

Trong hơn hai thập kỷ, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) được xem là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ doanh nhân công nghệ Việt Nam.

Từ kỹ sư đam mê máy tính, ông gây dựng tập đoàn chuyển đổi số đa ngành, xuất hiện trên truyền hình với vai trò “cá mập" công nghệ và trở thành người truyền cảm hứng cho giới trẻ khởi nghiệp.

Nhưng rồi hành trình ấy lại chứng kiến một bước ngoặt không thể trớ trêu hơn khi vị "cá mập" công nghệ nổi tiếng lại vướng vòng lao lý bởi một dự án blockchain.

Từ kỹ sư mê công nghệ đến “cá mập”

Xuất thân là kỹ sư công nghệ, ông Bình khởi nghiệp từ rất sớm với dự án PeaceSoft, công ty thương mại điện tử tiên phong khi khái niệm “startup” còn xa lạ ở Việt Nam.

PeaceSoft nhanh chóng mở rộng sang nhiều mảng, trong đó nổi bật nhất là Chodientu.vn - một trong những sàn thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam, và NganLuong.vn - nền tảng thanh toán trực tuyến được xem là “PayPal Việt Nam”.

Sau hơn 15 năm xây dựng hệ sinh thái công nghệ, PeaceSoft đổi tên thành NextTech Group, tập đoàn mà ông Bình gọi là “hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện”, với hơn 20 công ty con hoạt động ở 8 quốc gia trong các lĩnh vực như fintech, logistics, thương mại điện tử và giáo dục trực tuyến.

Tên tuổi của ông Bình thực sự trở nên gần gũi với công chúng khi ông ngồi ghế “cá mập” trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Trên sóng truyền hình, ông thể hiện phong cách sắc sảo, thẳng thắn, thường xuyên nhấn mạnh vào yếu tố công nghệ, mô hình kinh doanh bền vững và tư duy tăng trưởng. Ông từng gây chú ý với những phát ngôn như “tôi đi tìm long mạch của startup” hay “nhiều startup bị ngáo giá”.

Trong suốt 3 mùa tham gia Shark Tank, ông Bình cam kết đầu tư vào nhiều dự án, nổi bật có Coolmate, Bánh mì Xin Chào cùng một số dự án trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và nền tảng số.

Sự kết hợp giữa kiến thức công nghệ và khả năng truyền cảm hứng giúp ông trở thành một trong những “cá mập” được khán giả nhớ mặt, đặt biệt danh “Shark công nghệ”.

Vướng lao lý vì dự án tiền số AntEx

Từ cuối năm 2021, ông Bình cùng các cộng sự tại NextTech giới thiệu dự án AntEx - một nền tảng được giới thiệu là “hệ sinh thái tài chính phi tập trung” (DeFi), có khả năng cung cấp ví điện tử, giao dịch tiền mã hóa và dịch vụ thanh toán xuyên biên giới. Dự án được quảng bá mạnh mẽ trên các kênh truyền thông, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân tham gia.

Tuy nhiên, đến năm 2023, nhiều nhà đầu tư bắt đầu lên tiếng tố cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo, khi giá trị token sụt giảm mạnh và hệ thống giao dịch không cho phép rút tiền. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ dấu hiệu huy động vốn trái phép thông qua hình thức phát hành tiền số.

Theo tài liệu điều tra bước đầu, từ tháng 8/2021 đến 11/2021, nhóm này đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch 4,5 triệu USD T (quy đổi tương đương 4,5 triệu USD , khoảng 117 tỷ đồng ).

"Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các bị can là cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn", cơ quan điều tra cho hay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản, chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng , gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 ôtô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan.

Cơ quan điều tra cho hay ông Bình và các bị can khác đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ các nhà đầu tư.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện năm 2022, ông Bình đã chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Hiện, công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Nexttech.

Việc Shark Bình bị khởi tố đã gây chấn động giới startup, đặc biệt với cộng đồng startup công nghệ, khi một trong những gương mặt biểu tượng của phong trào khởi nghiệp công nghệ lại sa lầy trong cáo buộc liên quan đến tiền số - lĩnh vực vẫn đang nằm trong vùng “xám” pháp lý tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản. Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx.