Shakira gây sốt toàn cầu khi trở lại World Cup

Shakira khiến người hâm mộ bóng đá toàn cầu phấn khích khi xác nhận trở lại với ca khúc chính thức của World Cup 2026.

Hình ảnh Shakira xuất hiện trong bài hát mới cho World Cup 2026.

Hôm 7/5, nữ ca sĩ người Colombia tung teaser cho bài hát mang tên "Dai Dai", ca khúc sẽ đồng hành cùng World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Bài hát có sự góp mặt của Burna Boy và dự kiến phát hành ngày 14/5.

Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội, Shakira xuất hiện giữa sân Maracana huyền thoại ở Brazil với áo vàng, quần xanh và trái bóng trên tay. Xung quanh cô là nhóm vũ công mặc trang phục đại diện cho nhiều quốc gia. Đoạn teaser kết thúc bằng màn pháo hoa rực sáng cùng dòng chữ: "We are ready" (Tạm dịch: Chúng tôi sẵn sàng).

Ngay sau khi video xuất hiện, mạng xã hội bùng nổ. Nhiều người tin rằng World Cup 2026 cuối cùng cũng tìm được bầu không khí lễ hội đặc trưng nhờ sự trở lại của Shakira.

Một tài khoản trên mạng xã hội X viết: "Nữ hoàng trở lại để cứu World Cup". Người khác bình luận: "Chỉ cần nghe Shakira hát là biết kỳ World Cup này sẽ rất đặc biệt". Không ít người còn gọi "Waka Waka" là ca khúc World Cup hay nhất lịch sử bóng đá.

Năm 2010, Shakira trở thành biểu tượng toàn cầu khi trình diễn "Waka Waka" tại World Cup ở Nam Phi. Ca khúc ấy nhanh chóng vượt khỏi phạm vi bóng đá để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Sau 16 năm, sức hút của nữ ca sĩ người Colombia dường như vẫn chưa hề suy giảm.

Ở tuổi 49, Shakira vẫn giữ được nguồn năng lượng mạnh mẽ cùng hình ảnh gắn liền với các sự kiện bóng đá lớn. Cô từng có mối quan hệ kéo dài 11 năm với cựu trung vệ Gerard Pique của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha.

World Cup 2026 khởi tranh ngày 11/6 với trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi. Trận chung kết diễn ra ngày 19/7 tại sân MetLife ở New York.

