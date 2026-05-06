Hàng tỷ người nguy cơ không được xem World Cup 2026

Rất nhiều người hâm mộ tại hai thị trường đông dân nhất thế giới có thể không được theo dõi World Cup 2026.

Giải đấu khởi tranh ngày 12/6 với trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi tại sân Azteca, mở ra hành trình 104 trận đấu của kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội. Tuy nhiên, khi ngày khai mạc cận kề, việc chưa có đơn vị phát sóng tại Trung Quốc và Ấn Độ khiến FIFA đứng trước bài toán nan giải.

Dù cả hai đội tuyển đều không góp mặt, sức hút World Cup tại những thị trường này vẫn cực lớn. Thống kê cho thấy riêng Trung Quốc chiếm gần 50% tổng thời lượng xem trên các nền tảng số ở World Cup 2022, trong khi tổng lượng tiếp cận truyền thông tại Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt đạt 1,16 tỷ và 746 triệu người.

FIFA ký hợp đồng bản quyền tại 175 vùng lãnh thổ, nhưng chưa đạt thỏa thuận với hai mỏ vàng truyền thông này. Theo Reuters, FIFA từng từ chối đề nghị trị giá 20 triệu USD từ liên minh Reliance và Disney tại Ấn Độ, do mức giá thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu 100 triệu USD . Trong khi đó, Sony quan tâm nhưng chưa gửi đề xuất chính thức.

Tại Trung Quốc, đài CCTV - đơn vị từng phát sóng hai kỳ World Cup gần nhất, cũng chưa đạt được thỏa thuận mới. FIFA xác nhận các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra nhưng chưa thể công bố chi tiết.

Việc chậm trễ không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch quảng bá mà còn làm dấy lên lo ngại về nạn xem lậu và vi phạm bản quyền. Dù FIFA hợp tác với các nền tảng như YouTube và TikTok để mở rộng khả năng tiếp cận, nguy cơ "mất sóng" tại hai thị trường lớn nhất thế giới vẫn là bài toán chưa có lời giải.

