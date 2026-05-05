Joao Felix hồi sinh rực rỡ ở Saudi Arabia

  • Thứ ba, 5/5/2026 19:00 (GMT+7)
Phong độ bùng nổ tại Al Nassr giúp Joao Felix lấy lại vị thế và mở toang cánh cửa dự World Cup.

Felix đang trải qua một trong những giai đoạn ấn tượng nhất sự nghiệp. Tại Al Nassr, tiền đạo người Bồ Đào Nha không chỉ ghi dấu bằng những con số, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong cách chơi bóng.

Quyết định rời châu Âu để sang Saudi Arabia từng gây tranh cãi. Nhưng thực tế đang chứng minh đó là bước đi đúng đắn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus, và thi đấu bên cạnh Cristiano Ronaldo, Felix tìm lại hình ảnh của một ngôi sao có thể định đoạt trận đấu.

Những con số nói lên tất cả. Trong những tháng gần đây, anh ghi 17 bàn và có 13 kiến tạo tại giải VĐQG Saudi Arabia. Ở tuổi 26, Felix bước vào giai đoạn chín muồi và thể hiện sự ổn định mà trước đây anh thường thiếu.

Không chỉ đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, Felix còn cho thấy khả năng thích nghi tốt với yêu cầu chiến thuật. Anh có thể chơi rộng, lùi sâu kết nối, hoặc xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm. Sự linh hoạt này giúp anh trở thành điểm tựa trong nhiều trận đấu của đội bóng Riyadh.

Trong bối cảnh Al Nassr đang cạnh tranh danh hiệu quốc nội và AFC Champions League 2, phong độ của Felix càng trở nên quan trọng. Anh không còn là cầu thủ chơi theo cảm hứng, mà đã trở thành nhân tố tạo khác biệt ổn định.

Màn hồi sinh này cũng mang ý nghĩa lớn với đội tuyển Bồ Đào Nha. HLV Roberto Martinez có thêm một phương án đáng tin cậy trước thềm World Cup.

Felix từng là lựa chọn quan trọng tại Euro 2021 và World Cup 2022, nhưng sau đó gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí. Tại Euro 2024 và Nations League, anh không còn giữ được vai trò như trước.

Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, cánh cửa trở lại đang mở ra rõ ràng. Nếu duy trì hiệu suất này, Felix không chỉ có suất dự World Cup, mà còn có thể trở thành một trong những quân bài chủ chốt của Bồ Đào Nha.

Sau nhiều năm thăng trầm, Joao Felix đang tìm lại chính mình. Và lần này, anh trở lại với sự chắc chắn hơn, hiệu quả hơn.

Huy Trưởng

