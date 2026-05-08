Real đối diện thực trạng chưa từng có ở World Cup

Real Madrid đứng trước nguy cơ không đóng góp nổi một cầu thủ nào cho tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Tuyển Tây Ban Nha sắp chốt danh sách sơ bộ dự World Cup 2026.

FIFA yêu cầu 48 đội tuyển dự World Cup 2026 phải gửi danh sách sơ bộ tối đa 55 cầu thủ trước ngày 11/5. Từ danh sách này, các đội sẽ chốt 26 cái tên chính thức vào ngày 1/6. Điểm đáng chú ý là mọi sự thay thế vì chấn thương đều phải nằm trong danh sách 55 người ban đầu.

Trong bối cảnh đó, Real Madrid đứng trước nguy cơ tạo nên cột mốc khó tin. Dani Carvajal gần như hết cơ hội dự World Cup vì chấn thương kéo dài từ tháng 10 năm ngoái. Hậu vệ kỳ cựu chưa đạt thể trạng đủ tốt để trở lại ở các trận đấu đỉnh cao và có thể khép lại mùa giải trong phòng điều trị.

Điều này khiến Huijsen trở thành cái tên cuối cùng của Real Madrid ở tuyển Tây Ban Nha. Trung vệ sinh tại Amsterdam từng thường xuyên được triệu tập, nhưng phong độ mùa này vẫn khiến anh phải cạnh tranh quyết liệt với Robin Le Normand, Dani Vivian, Marc Pubill, Cristhian Mosquera hay Eric Garcia.

Nếu Huijsen bịHLV Luis de la Fuente gạch tên, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha dự World Cup mà không có cầu thủ Real Madrid nào góp mặt.

Ngay cả khi Huijsen được chọn, đó vẫn là trường hợp hiếm hoi. Lần gần nhất Real Madrid chỉ có một đại diện ở World Cup diễn ra từ năm 1950, khi Luis Molowny là cầu thủ duy nhất của đội bóng Hoàng gia tới Brazil cùng "La Roja".

Thực tế này phản ánh rõ cuộc khủng hoảng nhân sự bản địa của Real Madrid hiện tại. Đội bóng từng là trục xương sống của tuyển Tây Ban Nha giờ đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn ở sân khấu World Cup.

