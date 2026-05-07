Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kane bật khóc

  • Thứ năm, 7/5/2026 06:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 7/5, PSG đánh bại Bayern và trở thành đội bóng tiếp theo, sau Real Madrid, có cơ hội bảo vệ ngôi vương châu Âu.

PSG anh 1

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Allianz Arena cũng là lúc cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ PSG ăn mừng cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, có một đội bóng Pháp góp mặt ở 3 trận chung kết Champions League.

PSG anh 2

Huấn luyện viên Luis Enrique làm thế giới ngả mũ khi biến PSG từng bị đánh giá "yếu bóng vía" thành tập thể bản lĩnh bậc nhất ở đấu trường châu lục, bất chấp việc mất đi ngôi sao số một Kylian Mbappe. Bản hợp đồng đến năm 2030 hoàn toàn xứng đáng với những gì cựu thuyền trưởng Barcelona đã thể hiện.
PSG anh 3

Trận hòa 1-1 trước Bayern chứng tỏ PSG không chỉ có hàng công xuất sắc mà còn sở hữu hàng thủ chắc chắn. Ở mùa này, Marquinhos cùng đồng đội còn cơ hội cạnh tranh ở Ligue 1 và Champions League. Trước đó, PSG đã bị loại sớm ở cúp Quốc gia Pháp.
PSG anh 4

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi xuống sân ăn mừng cùng các cầu thủ. Những khoản đầu tư lớn đã mang lại hiệu quả cao trong vài mùa giải gần đây.

PSG anh 5

Ở chiều ngược lại, nỗi thất vọng bao trùm cầu thủ và người hâm mộ Bayern Munich. Thầy trò Vincent Kompany dành toàn bộ sự tập trung cho Champions League sau chức vô địch Bundesliga sớm. Tuy nhiên, đại diện nước Đức lại không thể vượt qua PSG sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến cùng lối chơi gắn kết.
PSG anh 6

Bayern cần nhanh chóng lấy lại tinh thần bởi trước mắt họ là trận chung kết cúp Quốc gia Đức với Stuttgart vào ngày 23/5.
PSG anh 7

Harry Kane bật khóc sau trận đấu và được đàn anh Manuel Neuer đến động viên.
PSG anh 8

Chân sút sinh năm 1993 ghi đến 14 bàn tại Champions League mùa này, trong đó có pha lập công ở bán kết lượt về nhưng chừng đó là không đủ để giúp Bayern lật ngược tình thế.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

PSG vào chung kết Champions League mùa thứ 2 liên tiếp

Rạng sáng 7/5, PSG hòa Bayern Munich 1-1 tại Allianz Arena, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 6-5.

7 giờ trước

Noi bo Real Madrid lai mot lan nua day song hinh anh

Nội bộ Real Madrid lại một lần nữa dậy sóng

44 phút trước 07:29 7/5/2026

0

2025/26 có thể là mùa giải bất ổn nhất của Real Madrid khi mới đây, thông tin về việc mất đoàn kết nội bộ của đội thêm một lần nữa làm dư luận phải chú ý.

Arsenal se danh bai PSG bang cach nao? hinh anh

Arsenal sẽ đánh bại PSG bằng cách nào?

46 phút trước 07:26 7/5/2026

0

Huyền thoại Steven Gerrard cho rằng Arsenal hoàn toàn có thể đánh bại Paris Saint Germain ở chung kết Champions League nếu biết tận dụng những ưu điểm của mình.

Luis Enrique: 'Khong doi nao hay hon PSG' hinh anh

Luis Enrique: 'Không đội nào hay hơn PSG'

48 phút trước 07:24 7/5/2026

0

HLV người Tây Ban Nha, Luis Enrique khẳng định PSG đã trưởng thành hơn sau khi loại Bayern Munich để vào chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Duy Anh

PSG Harry Kane PSG Bayern Cúp C1

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý