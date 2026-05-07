|
Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Allianz Arena cũng là lúc cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ PSG ăn mừng cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, có một đội bóng Pháp góp mặt ở 3 trận chung kết Champions League.
|
Huấn luyện viên Luis Enrique làm thế giới ngả mũ khi biến PSG từng bị đánh giá "yếu bóng vía" thành tập thể bản lĩnh bậc nhất ở đấu trường châu lục, bất chấp việc mất đi ngôi sao số một Kylian Mbappe. Bản hợp đồng đến năm 2030 hoàn toàn xứng đáng với những gì cựu thuyền trưởng Barcelona đã thể hiện.
|
Trận hòa 1-1 trước Bayern chứng tỏ PSG không chỉ có hàng công xuất sắc mà còn sở hữu hàng thủ chắc chắn. Ở mùa này, Marquinhos cùng đồng đội còn cơ hội cạnh tranh ở Ligue 1 và Champions League. Trước đó, PSG đã bị loại sớm ở cúp Quốc gia Pháp.
|
Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi xuống sân ăn mừng cùng các cầu thủ. Những khoản đầu tư lớn đã mang lại hiệu quả cao trong vài mùa giải gần đây.
|
Ở chiều ngược lại, nỗi thất vọng bao trùm cầu thủ và người hâm mộ Bayern Munich. Thầy trò Vincent Kompany dành toàn bộ sự tập trung cho Champions League sau chức vô địch Bundesliga sớm. Tuy nhiên, đại diện nước Đức lại không thể vượt qua PSG sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến cùng lối chơi gắn kết.
|
Bayern cần nhanh chóng lấy lại tinh thần bởi trước mắt họ là trận chung kết cúp Quốc gia Đức với Stuttgart vào ngày 23/5.
|
Harry Kane bật khóc sau trận đấu và được đàn anh Manuel Neuer đến động viên.
|
Chân sút sinh năm 1993 ghi đến 14 bàn tại Champions League mùa này, trong đó có pha lập công ở bán kết lượt về nhưng chừng đó là không đủ để giúp Bayern lật ngược tình thế.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...