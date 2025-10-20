Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Sét đánh vỡ cổng trường học ở Quảng Ngãi

  • Thứ hai, 20/10/2025 15:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong cơn mưa giông, một tia sét bất ngờ đánh trúng cổng của điểm trường Phú Quý (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm cổng bị hư hỏng, bóng điện trong các phòng học bị cháy.

Ngày 20/10, ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận thông tin sét bất ngờ đánh trúng cổng một trường học, nơi có 95 học sinh cùng thầy cô đang dạy và học.

Set danh truong Quang Ngai anh 1Set danh truong Quang Ngai anh 2

Rất may, thời điểm xảy ra sự việc 95 học sinh và thầy cô đã kịp thời vào lớp.

Theo đó, vào khoảng 7h10p sáng cùng ngày, một trận mưa giông rất lớn xảy ra ở địa bàn xã Đông Sơn. Trong cơn mưa, một đợt giông sét bất ngờ đánh trúng cổng của điểm trường Phú Quý thuộc Trường tiểu học số 2 Bình Châu (xã Đông Sơn) gây hư hỏng cổng trường và cháy các bóng điện trong phòng học.

Rất may, thời điểm xảy ra sự việc, 95 học sinh và thầy cô giáo dạy ở điểm trường này đều đã vào lớp nên không có thiệt hại về người.

“Dù không gây thiệt hại lớn, trận giông sét khiến nhiều em học sinh hốt hoảng. Hiện nhà trường đã khẩn trương khắc phục, đồng thời ổn định lại tâm lý cho học sinh”, ông Chí thông tin.

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực phía Đông Trường Sơn tỉnh Quảng Ngãi trong hôm 20/10, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông.

Khu vực phía Tây Trường Sơn tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/set-danh-vo-cong-truong-hoc-o-quang-ngai-post1788785.tpo

Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

Sét đánh trường Quảng Ngãi Quảng Ngãi Sét Sét đánh Quảng Ngãi trường Phú Quý Quảng Ngãi

