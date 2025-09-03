Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một người ở Lâm Đồng bị sét đánh tử vong

  • Thứ tư, 3/9/2025 18:27 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Mưa dông nhiều ngày qua tại Lâm Đồng khiến một người đàn ông 57 tuổi bị sét đánh tử vong, đồng thời gây ngập úng hàng trăm héc-ta (ha) cây trồng.

Ngày 3/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 1 tới 3/9, nhiều khu vực trên địa bàn xuất hiện mưa to đến rất to, kèm theo lốc xoáy, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng.

Set danh Lam Dong anh 1

Nhiều tuyến đường ở xã Đạ Tẻh ngập nặng.

Theo đó, tối 2/9, ông L.M.H (57 tuổi, trú thôn Tú Sơn, xã Sông Lũy) bị sét đánh tử vong khi đang ở ngoài trời. Mưa lớn cũng khiến 24 hộ dân xã Đạ Tẻh phải di dời tài sản; hàng trăm nhà dân ở xã Nam Thành ngập úng. Còn tại xã Nghị Đức, hơn 200 giếng nước ngập, ô nhiễm cùng 17ha lúa ngã đổ, hư hỏng. Bên cạnh đó, gần 530 ha cây trồng, chủ yếu là dâu, lúa, cây ăn quả và hoa màu khác tại nhiều xã cũng bị chìm trong nước.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, mưa lốc còn làm hư hỏng, sạt lở nhiều tuyến giao thông nông thôn; hai cây cầu bị hư hại nặng. Hiện lực lượng chức năng đã triển khai ứng phó, di dời người dân đến nơi an toàn, bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm cầu, đường ngập để đảm bảo an toàn.

https://tienphong.vn/mot-nguoi-o-lam-dong-bi-set-danh-tu-vong-post1775148.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

