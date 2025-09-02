Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người phụ nữ đi xe máy một mình nghi bị sét đánh tử vong

  • Thứ ba, 2/9/2025 04:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giữa lúc trời mưa lớn, một người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên đường đê ở Hà Nội bất ngờ ngã xuống đường và tử vong, nghi do bị sét đánh.

Chiều 1/9, một người phụ nữ nghi bị sét đánh tử vong khi đang di chuyển trên đường đê Xuân Quan - Long Biên (Bồ Đề, Hà Nội).

Set danh phu nu anh 1

Hiện trường vụ việc được người dân chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, trên địa bàn TP. Hà Nội xảy ra mưa lớn tại một số khu vực.

Lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe máy di chuyển trên tuyến đê Xuân Quan - Long Biên qua phường Bồ Đề (Hà Nội) bất ngờ ngã xuống đường.

Người dân nghi nạn nhân bị sét đánh trúng nên nhanh chóng chạy tới kiểm tra, hỗ trợ. Ngay sau đó, họ đã báo cho cơ quan chức năng và lực lượng y tế. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, nạn nhân là người ở phường Bồ Đề. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

