Hình thái thời tiết có hại kéo dài ở miền Bắc

  • Thứ hai, 12/1/2026 08:00 (GMT+7)
  • 08:00 12/1/2026

Những ngày tới, miền Bắc tiếp tục hình thái rét về đêm và sáng, trưa chiều nắng mạnh, trời ít mưa, lặng gió. Hình thái thời tiết này thường gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Hình thái thời tiết gây ô nhiễm không khí còn kéo dài ở miền Bắc.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 C độ, có nơi trên 24 độ C.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm và trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Dự báo trong hai ngày 13-14/1, miền Bắc tiếp tục ít mây, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng, khoảng 15/1, nền nhiệt có thể giảm nhẹ. Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi, hôm nay Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh có chất lượng không khí ở mức xấu (có hại cho sức khoẻ mọi người). Tình trạng này dự báo còn kéo dài trong vài ngày tới.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Quảng Bình và Huế sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc (Đà Nẵng, Quảng Ngãi) rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 25-27 độ C. Các tỉnh khác nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Tây Nguyên hôm nay tăng nhiệt, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ hôm nay cũng tăng nhiệt, khu vực miền Đông chỉ còn se lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP.HCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Thời tiết Hà Nội 12/1 Quảng Bình Thời tiết hôm nay Thời tiết 12/1 Thời tiết miền Bắc Thời tiết Hà Nội

