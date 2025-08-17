Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sesko gây kinh ngạc

Benjamin Sesko vừa đặt chân đến Old Trafford nhưng khiến nhiều người ở Manchester United ngỡ ngàng bởi tinh thần tập luyện phi thường.

Sesko có thái độ rất chuyên nghiệp.

Manchester United trải qua kỳ chuyển nhượng hè 2025 bận rộn với 4 tân binh, trong đó nổi bật nhất là Benjamin Sesko. Chân sút 22 tuổi đến từ RB Leipzig với mức phí lên tới 85 triệu euro. Theo truyền thông Anh, Sesko nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh tại Carrington.

Các đồng đội và ban huấn luyện đều bất ngờ trước thái độ chuyên nghiệp của tiền đạo người Slovenia. Anh luôn là người đến sớm nhất và rời sân tập muộn nhất. Không chỉ tuân thủ giáo án, Sesko còn dành thêm nhiều giờ cho việc phục hồi thể lực và tập gym, cho thấy quyết tâm hòa nhập và tỏa sáng tại Old Trafford.

Các nhân viên ở MU tỏ ra kinh ngạc khi Sesko bắt nhịp rất nhanh với môi trường mới. Tài năng của Sesko không phải bàn cãi với 39 bàn thắng cùng 8 kiến tạo trong 87 trận cho Leipzig. Nhưng để thành công ở MU, cầu thủ rõ ràng cần thêm bản lĩnh và ý chí không bỏ cuộc. Sesko cho thấy bản thân sẵn sàng viết nên chương mới cùng "Quỷ đỏ".

Trong bối cảnh Mason Mount phải đá số 9 ảo ở loạt trận giao hữu, Rasmus Hojlund đứng trước khả năng ra đi, còn Joshua Zirkzee vừa trở lại sau chấn thương, Sesko được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt "Quỷ đỏ" ở trận gặp Arsenal tối 17/8.

Crouch khen nức nở Sesko và hàng công MU trước mùa giải

Cựu danh thủ Peter Crouch tin rằng Benjamin Sesko sẽ nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng tại Premier League trong màu áo MU.

40:2410 hôm qua

MU chốt sổ chuyển nhượng với thương vụ đắt đỏ

Sau Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, MU quyết tâm có được chữ ký của Carlos Baleba để khép lại kỳ chuyển nhượng hè 2025.

09:49 15/8/2025

Sesko đá trận đầu tiên cho MU

Theo The Athletic, tân binh Benjamin Sesko ra mắt đội một MU hôm chủ nhật vừa qua khi góp mặt ở trận đấu tập với lứa U21 tại trung tâm huấn luyện Carrington.

20:00 14/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

