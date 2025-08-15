Crouch khen nức nở Sesko và hàng công MU trước mùa giải

Cựu danh thủ Peter Crouch tin rằng Benjamin Sesko sẽ nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng tại Premier League trong màu áo MU.

Sesko được nhiều người kỳ vọng sẽ tỏa sáng với MU

Sesko vừa gia nhập MU từ RB Leipzig với mức phí 74 triệu bảng. Anh sẽ sát cánh cùng Matheus Cunha cùng Bryan Mbeumo trong hàng công mới của "Quỷ đỏ" trị giá 200 triệu bảng.

Crouch chia sẻ với Mirror Football: “Ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Chiếc giày vàng vẫn sẽ là Alexander Isak nếu cậu ấy giải quyết xong vấn đề hiện tại. Erling Haaland và Mo Salah là những gương mặt quen thuộc cần lưu ý”.

“Nhưng trong số những gương mặt mới, Sesko là người mà tôi thích xem nhất. Tôi thực sự háo hức được thấy cậu ấy thi đấu. Dĩ nhiên, cậu ấy chưa từng chơi ở Premier League, và đó là điều cần cân nhắc. Liệu cậu ấy có thể hòa nhập ngay lập tức? Nhưng dù thế nào, Sesko chính là tân binh khiến tôi phấn khích nhất”.

MU chi tiêu mạnh cho hàng công sau khi chỉ ghi vỏn vẹn 44 bàn sau 38 trận và cán đích ở vị trí thứ 15 mùa trước. Bên cạnh Sesko, họ bổ sung Matheus Cunha - người ghi 15 bàn cho Wolves ở Premier League 2024/25 và Bryan Mbeumo - tác giả của 20 bàn thắng cho Brentford.

Sesko được kỳ vọng sớm toả sáng trong màu áo MU.

Crouch tin rằng sức mạnh tấn công mới này sẽ đưa MU bứt phá trên bảng xếp hạng. Cựu tiền đạo của Liverpool nhận định: “Đó là những bản hợp đồng tuyệt vời. Hàng công của họ mùa trước thực sự có vấn đề, không hiệu quả và Bruno Fernandes nhiều lúc đã phải gánh cả đội".

"Cunha và Mbeumo thì khác vì họ đã chơi ở Premier League, đều xuất sắc và ghi nhiều bàn mùa trước. Và Sesko là một cầu thủ hàng đầu. Tôi nghĩ MU sẽ trở thành một thế lực. Mùa trước là một thảm họa, nhưng tôi tin họ sẽ tiến bộ vượt bậc và có thể cán đích ở nhóm cạnh tranh top 6”, cựu sao tuyển Anh nói.