Sesko bùng nổ

Đêm 3/5, Benjamin Sesko tiếp tục ghi dấu ấn khi ghi bàn giúp MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Sesko liên tục nổ súng thời gian qua.

Trên sân Old Trafford, Sesko cho thấy bản năng sát thủ khi chọn vị trí cực nhanh để ghi bàn ở phút thứ 14. Sau pha căng ngang bị cản phá của Bruno Fernandes, bóng bật ra đúng tầm và tiền đạo người Slovenia lập tức ập vào, đưa bóng vào lưới.

Pha bóng giúp Sesko dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League kể từ khi Ruben Amorim rời ghế huấn luyện MU. Trong quãng thời gian này, tiền đạo người Slovenia ghi 9 bàn, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Premier League.

Đáng chú ý, anh lập cú đúp vào lưới Burnley, đồng thời ghi bàn thắng quyết định giúp MU vượt qua Everton và Crystal Palace. Sesko còn cho thấy khả năng đánh hơi bàn thắng ở những thời điểm then chốt. Anh ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ trước West Ham, tiếp tục nổ súng trong các chiến thắng quan trọng trước Aston Villa, Brentford và giờ là Liverpool.

Tổng cộng, chân sút 22 tuổi có cho riêng mình 11 bàn thắng sau 30 lần ra sân tại Premier League mùa này. Con số phản ánh rõ sự tiến bộ và khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường bóng đá Anh. Cần biết rằng Sesko chỉ đá chính 17 trận, nhưng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của MU ở giải đấu số một nước Anh.

Phong độ bùng nổ của Sesko đến trong bối cảnh MU đang trong giai đoạn tái thiết. Khi đội bóng chưa có sự ổn định về lối chơi, tiền đạo người Slovenia nổi lên như một ngòi nổ đáng tin cậy, liên tục mang về những bàn thắng mang tính quyết định.

Với MU, sự bùng nổ của Sesko giúp CLB sớm hoàn thành mục tiêu giành vé dự Champions League sớm 3 vòng đấu.

Highlights MU 3-2 Liverpool

