Serena Williams hiện tại

Không còn là hình ảnh của tay vợt cơ bắp, mạnh mẽ từng khuynh đảo làng banh nỉ, huyền hoại người Mỹ hiện tại trông thon gọn, săn chắc và thanh thoát hơn rất nhiều.

Trong loạt ảnh đăng trên trang cá nhân, cựu tay vợt 43 tuổi diện áo ba lỗ hở bụng, quần legging đen và giày thể thao trắng. Vòng eo lộ rõ cơ bụng săn chắc, dáng người gầy đáng kể so với thời chinh chiến trên sân đấu.

Tạp chí Sports Illustrated nhận xét Serena giờ đây "gần như không nhận ra nổi", còn The Blast gọi cô là "hình mẫu lý tưởng của mùa hè". Nhiều người theo dõi lâu năm thừa nhận, nếu tình cờ nhìn thấy hình ảnh, họ chưa chắc nhận ra huyền thoại từng sở hữu 23 danh hiệu Grand Slam đơn nữ.

Serena nổi tiếng với phong cách thi đấu đầy sức mạnh, giàu thể lực và cực kỳ mạnh mẽ. Cô từng làm nên lịch sử khi là tay vợt duy nhất giành trọn bộ Grand Slam ở cả nội dung đơn và đôi. Tuy nhiên, sau khi giải nghệ ở tuổi 41 vào năm 2022, Serena chuyển hướng sang kinh doanh và các hoạt động giải trí.

Hiện tại, cô sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm riêng và là đồng chủ sở hữu CLB bóng rổ nữ Toronto Tempo, đội sẽ ra mắt WNBA mùa 2026. Ngoài ra, Serena còn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện đình đám như Super Bowl hay các show diễn cùng nghệ sĩ nổi tiếng như Kendrick Lamar.

