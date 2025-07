Vết xước trên chức vô địch Wimbledon của Sinner

Jannik Sinner và Iga Swiatek- không chỉ giành vương miện tại giải Grand Slam danh giá bậc nhất thế giới, mà còn khiến làng tennis dậy sóng vì quá khứ gần đây gắn liền với chất cấm.

Sự trớ trêu nằm ở chỗ vinh quang của họ không còn là một bản giao hưởng thuần túy của tài năng và cống hiến, mà pha lẫn những tiếng xầm xì, nghi hoặc và thậm chí là chỉ trích từ chính các đồng nghiệp trong giới quần vợt.

Khi được hỏi về phản ứng trái chiều từ công chúng và giới chuyên môn, Jannik Sinner không né tránh: “Tôi và Iga nói chuyện với nhau. Chúng tôi ăn mừng còn nhiều hơn vì hiểu được những gì mình đã trải qua. Chỉ có tôi và những người thân cận mới biết rõ mọi thứ đã căng thẳng đến mức nào”.

Sinner không nói sai. Anh từng dương tính hai lần với clostebol - một loại steroid đồng hóa - hồi tháng 3/2024. May mắn (hoặc khéo léo) thay, tay vợt người Italy thoát án phạt nghiêm trọng sau khi viện dẫn lý do bị nhiễm chất cấm từ… tay của chuyên viên vật lý trị liệu.

Câu chuyện nghe có vẻ kỳ quặc nhưng cuối cùng lại thuyết phục được các cơ quan chống doping. Sau thỏa thuận với WADA, Sinner chỉ chịu án cấm ba tháng và trở lại đúng lúc để tham dự Roland Garros rồi sau đó lên ngôi tại Wimbledon.

Swiatek cũng tương tự. Tay vợt số một thế giới ở nội dung nữ dính chất cấm trimetazidine (TMZ), vốn bị cấm vì khả năng cải thiện sức bền. ITIA kết luận đó là một vụ “nhiễm chéo vô ý” từ thuốc không kê đơn mua ở Ba Lan. Kết quả: cô bị cấm thi đấu đúng một tháng - một án phạt nhẹ chưa từng thấy với trường hợp dương tính.

Thế nhưng, liệu lời giải thích về “sai lầm vô ý” có đủ xóa sạch nghi ngờ trong lòng người hâm mộ?

Không khó để hiểu vì sao cả hai nhà vô địch vẫn được đón nhận nồng nhiệt trên sân. Họ là những tay vợt tài năng hàng đầu, trình diễn thứ tennis đỉnh cao, và dường như chưa từng mất đi sự ủng hộ từ khán giả trung lập.

Nhưng giới chuyên môn và các đồng nghiệp lại không dễ dãi như vậy. Nick Kyrgios thẳng thừng: “Hai tay vợt số một thế giới đều dính doping là điều kinh khủng cho tennis. Đây là nỗi ô nhục mà chúng ta đang cố lờ đi”.

Huyền thoại Serena Williams chua chát nói rằng nếu cô là người dính clostebol như Sinner, “có lẽ tôi đã bị treo vợt 20 năm và bị tước luôn một vài danh hiệu Grand Slam”.

Simona Halep - người từng bị cấm bốn năm trước khi giảm xuống còn chín tháng - thì không thể tin nổi mức án nhẹ nhàng dành cho Swiatek. Còn Tim Henman, cựu tay vợt số một Anh, nhận xét sắc lạnh: “Khi bạn thấy cụm từ ‘thỏa thuận’ hay ‘dàn xếp’ trong các vụ doping, người ta có quyền nghi ngờ. Bởi luật trong doping phải trắng hoặc đen, chứ không thể xám xịt”.

Rất nhiều ý kiến cho rằng nếu không phải là Sinner hay Swiatek - những tay vợt hàng đầu có khả năng chi trả đội ngũ luật sư giỏi - thì kết cục đã rất khác.

Tara Moore, một tay vợt Anh từng bị cấm gần hai năm trước khi được minh oan, chỉ ra rằng hệ thống hiện tại ưu tiên hình ảnh của các ngôi sao thay vì công bằng cho tất cả.

Novak Djokovic - người đồng sáng lập Hiệp hội Các tay vợt Chuyên nghiệp (PTPA) - nói thẳng: “Có cảm giác như nếu bạn là tay vợt top đầu, có thể thuê luật sư giỏi, thì bạn có thể làm thay đổi cả hệ thống”.

Dư luận đặt ra câu hỏi rằng nếu như clostebol là do sai sót từ chuyên viên trị liệu của Sinner, thì tại sao người này không chịu bất kỳ hình phạt nào? Và liệu WADA có dám đẩy vụ việc ra tòa án thể thao nếu nhân vật chính không phải là nhà vô địch Grand Slam?

Dù truyền thông và khán giả phổ thông có thể tạm bỏ qua, nhưng giới chuyên gia thì không. Chuyên gia truyền thông Tim Jotischky bình luận: “Đây là vết xước đáng xấu hổ cho Wimbledon - một sự trùng hợp hy hữu và không mấy dễ chịu. Nhưng điều đáng ngại hơn là sự thiếu nhất quán trong cách xử lý các vụ việc”.

Theo ông, sở dĩ làn sóng phẫn nộ chưa bùng lên là vì tennis vẫn giữ được hình ảnh môn thể thao “sạch” - không giống như điền kinh hay đua xe đạp, nơi doping từng phá nát niềm tin của công chúng.

Tuy nhiên, nếu các vụ việc như thế này tiếp diễn và được xử lý theo kiểu “mềm mỏng với ngôi sao”, thì sớm muộn gì niềm tin ấy cũng sẽ sụp đổ.

Không ai phủ nhận Sinner và Swiatek là những tay vợt xuất sắc. Họ thể hiện phong độ đỉnh cao, giành chức vô địch xứng đáng về mặt chuyên môn. Nhưng tennis - nếu còn muốn duy trì danh tiếng là môn thể thao của sự cao thượng và minh bạch - không thể phớt lờ những câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Trong thể thao đỉnh cao, vinh quang không chỉ là kết quả trên bảng tỷ số. Đó còn là sự tin tưởng của công chúng, là hình ảnh không tì vết trước ống kính. Và với những gì đã xảy ra, dù có muốn ăn mừng thế nào, cả Swiatek lẫn Sinner đều không thể xóa bỏ dấu hoa thị đi kèm với danh hiệu của mình.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.