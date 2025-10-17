Sếp VPBankS lý giải định giá 2,4 tỷ USD của thương vụ IPO lịch sử

Tổng giám đốc VPBankS Vũ Hữu Điền khẳng định mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu thấp hơn giá trị thực của công ty, song được đưa ra để tạo thương vụ “win-win” với nhà đầu tư.

Ông Vũ Hữu Điền, Tổng giám đốc VPBankS. Ảnh: VPBankS.

Tại buổi roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư IPO của Công ty Chứng khoán VPBankS tổ chức ở Hà Nội ngày 16/10, ông Vũ Hữu Điền, Tổng giám đốc VPBankS, cho rằng mức giá chào bán cổ phiếu 33.900 đồng/cổ phiếu “chưa phản ánh đúng giá trị của công ty”. Theo ông, đây là mức định giá được đưa ra nhằm tạo một thương vụ "win-win" cho cả VPBankS và nhà đầu tư.

Ông Điền cho biết năm 2025, hệ số P/E (hệ số giá trên lợi nhuận) của VPBankS là 14,3 lần, sang năm 2026 giảm xuống dưới 13 lần. Còn hệ số P/B (giá trên giá trị sổ sách) năm 2025 là 2,4 lần và dự kiến giảm còn dưới 1,7 lần trong năm 2026.

“Tôi cũng là một người làm trong lĩnh vực chứng khoán hơn 25 năm. Tôi biết các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ không chỉ nhìn vào các chỉ số nói trên mà còn dựa vào tiềm năng tăng trưởng tương lai để đánh giá giá trị của một cổ phiếu. Với tốc độ phát triển của VPBankS, mức định giá hiện tại đang thấp hơn so với giá trị thật”, ông nói.

Cũng theo ông, mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu chưa phản ánh đầy đủ giá trị thương hiệu VPBank cũng như hệ sinh thái tài chính của tập đoàn. Ông bày tỏ kỳ vọng nhà đầu tư sẽ định giá lại và nhìn thấy giá trị của doanh nghiệp thông qua sức mạnh thương hiệu, nền tảng khách hàng của VPBank, hay các đối tác chiến lược như SMBC - cổ đông lớn của ngân hàng mẹ.

Lãnh đạo VPBankS cho rằng một trong những lợi thế của công ty là nằm trong hệ sinh thái VPBank. Ảnh: VPBankS.

Đồng quan điểm với CEO VPBankS, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank (ngân hàng mẹ của VPBankS), cho rằng mức giá chào bán hiện tại có phần thấp hơn giá trị thực của công ty.

“Tất nhiên, đắt hay rẻ thì nhà đầu tư là người đánh giá. Nhưng với tư cách là người trong cuộc, tôi hoàn toàn tự tin vào những gì VPBankS và hệ sinh thái VPBank có thể đạt được trong những năm tới”, ông Vinh nói.

Lãnh đạo VPBank cũng tiết lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 của VPBankS đạt hơn 2.000 tỷ đồng lợi nhuận, dự kiến cả năm xấp xỉ 3.000 tỷ đồng . Sang năm 2026, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khoảng 50%.

Theo kế hoạch IPO đã được công bố, VPBankS sẽ chào bán 375 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 25% vốn điều lệ sau pha loãng. Với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu, công ty có thể huy động khoảng 12.700 tỷ đồng , đưa giá trị định giá lên khoảng 63.600 tỷ đồng , tương đương gần 2,4 tỷ USD sau thương vụ. Đây là một trong những đợt IPO lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam.

Nguồn vốn thu được VPBankS sẽ sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh, trong đó khoảng 68% dành cho cho vay ký quỹ (margin), 30% cho hoạt động đầu tư và tự doanh chứng khoán, phần còn lại cho ứng trước tiền bán chứng khoán.

Ông Vũ Hữu Điền cho biết trước khi IPO, VPBankS đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ nhà đầu tư để thảo luận về tiềm năng của công ty. “Chúng tôi đã có cuộc gặp với khoảng 20 nhà đầu tư trong nước, sau đó là chuyến công du kéo dài 2 tuần để tiếp xúc hơn 50 quỹ đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài. Hôm qua chúng tôi tổ chức roadshow tại TP.HCM, hôm nay là ở Hà Nội. Phải nói rằng sự quan tâm dành cho IPO lần này là cực kỳ cao”, ông Điền chia sẻ.

Theo ông, đợt mở bán đầu tiên ngày 10/10 đã ghi nhận lượng đặt mua lớn từ các nhà đầu tư tổ chức, với tổng giá trị gần 6.000 tỷ đồng , chiếm gần một nửa tổng giá trị chào bán. Trong đó, có hai nhà đầu tư nổi bật là Dragon Capital, đăng ký mua khoảng 50 triệu USD , và Công ty Chứng khoán VIX đăng ký mua khoảng 2.000 tỷ đồng .

“Số liệu chính thức đang được tổng hợp, nhưng qua quan sát sơ bộ, chúng tôi tự tin rằng số lượng đặt mua sẽ vượt quá số lượng chào bán”, ông nói.

Trước đó, tại buổi roadshow ở TP,HCM, ông Vũ Hữu Điền cho hay VPBankS đang bị hạn chế trong một số mảng kinh doanh như chứng quyền, trái phiếu bởi các chỉ tiêu an toàn vốn. Đồng thời, quy định tỷ lệ đầu tư cũng bị giới hạn ở mức 70% vốn chủ sở hữu. Nếu vốn chủ sở hữu nhỏ thì chiến lược thị trường nợ, bảo lãnh phát hành, đầu tư và phân phối của công ty sẽ bị ảnh hưởng.

"Nếu VBbankS trì hoãn, không tăng vốn trong 6 tháng tới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng cũng như định hướng chiến lược của ngân hàng mẹ và Hội đồng quản trị của VBbankS", ông Điền khẳng định.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra khả năng thu hút dòng vốn quốc tế mạnh mẽ. "Cơ hội thị trường hiện tại rất ủng hộ cho việc tăng vốn", ông Điền nhận định.

Theo ông Nguyễn Đức Vinh, việc IPO đối với VPBankS - công ty chứng khoán còn non trẻ - là bước đi chiến lược mang tính dài hạn của ngân hàng. Sau đợt IPO này, VPBank sẽ triển khai loạt chiến lược đồng bộ nhằm đưa VPBankS vươn lên nhóm các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.