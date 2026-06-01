Senegal 1-0 Iraq: Đại diện châu Á lâm nguy

Senegal buộc phải đánh bại Iraq với tỷ số đủ đậm ở lượt cuối bảng I nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Senegal cần một trận thắng đậm để nuôi hy vọng đi tiếp. Ảnh: Reuters.

Senegal bước vào lượt trận cuối bảng I với áp lực không còn đường lùi. Sau hai thất bại liên tiếp trước Pháp và Na Uy, đại diện châu Phi rơi xuống cuối nhóm các đội xếp thứ ba và chỉ còn một mục tiêu duy nhất là đánh bại Iraq, đồng thời cải thiện hiệu số để cạnh tranh một suất trong nhóm tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Kịch bản này hoàn toàn không dễ dàng khi "Những chú sư tử Teranga" liên tục bộc lộ điểm yếu nơi hàng thủ. Đội bóng của HLV Pape Thiaw đã thủng lưới 3 bàn ở ba trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường. Màn trình diễn nhiều sai lầm của đội trưởng Kalidou Koulibaly trước Na Uy càng khiến hàng phòng ngự trở thành nỗi lo lớn trước giờ bóng lăn.

Dẫu vậy, Senegal vẫn sở hữu nhiều nhân tố có thể tạo khác biệt. Ismaila Sarr vừa lấy lại phong độ bằng một màn trình diễn tích cực trước Na Uy, trong khi Sadio Mane và Nicolas Jackson được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công ở trận đấu mang ý nghĩa quyết định. Ngược lại, thủ môn Edouard Mendy chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Bên kia chiến tuyến, Iraq cũng chưa chính thức hết cơ hội nhưng tình thế còn khó khăn hơn. Đại diện châu Á toàn thua hai trận đầu, để lọt lưới tới 7 bàn và mang hiệu số -6. Ngay cả khi giành trọn 3 điểm trước Senegal, cánh cửa đi tiếp của họ vẫn phụ thuộc vào kết quả ở các bảng đấu khác.

Bài toán lực lượng cũng khiến HLV Graham Arnold đau đầu khi chân sút chủ lực Aymen Hussein bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương. Nếu tiền đạo ghi 8 bàn ở vòng loại không kịp bình phục, Mohanad Ali hoặc Ali Al-Hamadi nhiều khả năng sẽ lĩnh xướng hàng công.

Xét tương quan lực lượng và chất lượng đội hình, Senegal vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, chỉ một chiến thắng có cách biệt lớn mới giúp đại diện châu Phi níu giữ hy vọng góp mặt ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Highlights Na Uy 3-2 Senegal Cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy đánh bại Senegal 3-2 ở lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6, qua đó chính thức giúp đại diện Bắc Âu có mặt tại vòng knock out.