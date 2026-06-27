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Thể thao

CEO MU phá vỡ im lặng về Amorim

  • Thứ bảy, 27/6/2026 03:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

CEO Omar Berrada cho rằng Ruben Amorim quá cứng nhắc với ý tưởng của mình và không vượt qua được sức ép khổng lồ tại Manchester United.

Ruben Amorim bị MU sa thải sau 14 tháng làm việc tại Old Trafford.

Omar Berrada lần đầu nói rõ nguyên nhân Manchester United chia tay Ruben Amorim. Theo CEO của CLB, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha “quá cứng nhắc” và tự đẩy mình vào thế khó trong thời gian làm việc tại Old Trafford.

Amorim bị MU sa thải hồi tháng 1, sau 14 tháng được bổ nhiệm. Ông sau đó chuyển sang dẫn dắt AC Milan. Phát biểu tại FT Weekend Festival ở New York, Berrada cho rằng vấn đề của Amorim không nằm ở năng lực, mà ở cách ông đối diện với sức ép tại một CLB như Manchester United.

“Tôi nghĩ có lẽ ông ấy mắc kẹt vì tầm vóc của CLB. Sự soi xét dành cho mọi ý tưởng và quyết định diễn ra liên tục. Có thể ông ấy đã tự đưa mình vào vị trí phải bám chặt vào các ý tưởng theo cách rất cứng nhắc, vì muốn chứng minh rằng chúng sẽ hiệu quả”, Berrada nói.

CEO MU cũng nhấn mạnh môi trường tại Old Trafford có mức độ biến động cảm xúc rất lớn. Theo ông, chỉ cần đội bóng thua 2 hoặc 3 trận liên tiếp, mọi thứ lập tức bị nhìn nhận như “ngày tận thế”.

Dù vậy, Berrada vẫn bảo vệ quyết định bổ nhiệm Amorim. Ông cho rằng cựu HLV Sporting Lisbon từng thành công tại Bồ Đào Nha, trẻ, năng động và có khả năng truyền đạt ý tưởng rõ ràng. Vấn đề là Amorim đến MU giữa mùa, không có giai đoạn tiền mùa giải để triển khai triết lý. Đến mùa thứ hai, dù đội có khởi đầu tốt hơn, sức nặng từ mùa trước vẫn còn đó.

Amorim anh 1

Michael Carrick giúp MU ổn định trở lại sau khi tiếp quản ghế HLV vào tháng 1.

Sau khi Amorim rời ghế, Michael Carrick tiếp quản đội bóng vào tháng 1 và giúp MU xoay chuyển tình hình. Carrick đưa CLB cán đích thứ ba, giành vé dự Champions League và có những chiến thắng đáng chú ý trước Man City và Arsenal.

Berrada đánh giá cao sự điềm tĩnh của Carrick. Theo ông, cựu tiền vệ MU hiểu di sản, bản sắc CLB, biết cách kết nối với cầu thủ, truyền thông, học viện và bộ phận bóng đá. Quan trọng hơn, Carrick giúp các cầu thủ lấy lại niềm tin và chơi bóng với sự tự do hơn.

Sau giai đoạn tạm quyền thành công, Carrick được MU trao công việc chính thức. Hè này sẽ là kỳ chuyển nhượng đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng, trong lúc CLB muốn tăng cường lực lượng để cạnh tranh trên nhiều đấu trường.

Hà Trang

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