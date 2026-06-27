Ceballos rời Real Madrid

Dani Ceballos xác nhận chia tay Real Madrid sau 7 mùa giải, khép lại chặng đường giành 16 danh hiệu cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Dani Ceballos khép lại 7 mùa giải khoác áo Real Madrid.

Dani Ceballos thông báo rời Real Madrid sau 7 mùa giải gắn bó. Tiền vệ người Tây Ban Nha đưa ra quyết định này trong thông báo đăng trên X hôm 26/6.

“Đây không phải là một quyết định dễ dàng”, Ceballos viết. “Đây cũng không phải là một năm dễ dàng. Có lẽ chính vì vậy, tôi cảm thấy đã đến lúc khép lại chặng đường này và đối mặt với một thử thách mới bằng sự háo hức giống như ngày tôi từng đến đây”.

Ceballos gia nhập Real Madrid từ Real Betis vào năm 2017. Trong màu áo đội chủ sân Bernabeu, tiền vệ 29 tuổi có 215 lần ra sân và giành 16 danh hiệu. Bộ sưu tập của anh có 3 chức vô địch Champions League, một thành tích đáng kể với bất kỳ cầu thủ nào từng khoác áo Real.

Dù vậy, Ceballos chưa bao giờ thật sự trở thành lựa chọn không thể thay thế ở tuyến giữa Real Madrid. Trong giai đoạn 2019-2021, anh từng chuyển sang Arsenal theo dạng cho mượn trong hai mùa giải. Khi trở lại Madrid, Ceballos tiếp tục phải cạnh tranh vị trí trong một hàng tiền vệ có nhiều ngôi sao.

Mùa giải cuối cùng của Ceballos tại Real diễn ra không thuận lợi. Anh gặp chấn thương và không có nhiều thời gian thi đấu. Theo Reuters, tiền vệ này chỉ ra sân 23 trận trên mọi đấu trường mùa trước, trong đó có 4 lần đá chính tại La Liga.

Real Madrid cũng xác nhận việc chia tay Ceballos trong thông báo chính thức. CLB cảm ơn tiền vệ người Tây Ban Nha vì sự tận tụy trong thời gian khoác áo đội bóng, đồng thời chúc anh và gia đình may mắn ở chặng đường mới