Cầu thủ đầu tiên rời Real Madrid vào hè năm nay

  • Thứ hai, 30/3/2026 07:20 (GMT+7)
Dani Ceballos đi đến quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp, đó là rời Real Madrid ngay sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Thông tin này được Marca xác nhận. Sau nhiều mùa giải chật vật tìm chỗ đứng tại sân Bernabeu, tiền vệ người Tây Ban Nha hiểu rằng đã đến lúc anh cần một môi trường mới để được thi đấu thường xuyên và khẳng định lại giá trị bản thân.

Dù sở hữu kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Ceballos vẫn không thể trở thành lựa chọn ổn định trong hệ thống của Real Madrid. Sự cạnh tranh khốc liệt nơi tuyến giữa, cùng chiến lược trẻ hóa đội hình của “Los Blancos”, khiến cơ hội ra sân của anh ngày càng hạn chế. Ở mùa này, Ceballos chơi 22 trận cho "Los Blancos" nhưng phần lớn từ ghế dự bị.

Real Betis nổi lên như điểm đến lý tưởng nhất. Đây không chỉ là nơi đã nuôi dưỡng và đưa tên tuổi Ceballos ra ánh sáng, mà còn là môi trường phù hợp để anh tìm lại phong độ tốt nhất.

Mối liên kết đặc biệt giữa cầu thủ 29 tuổi và đội bóng xứ Andalusia chưa bao giờ phai nhạt, và giờ đây, cả hai đều sẵn sàng cho một cuộc tái hợp.

Về phía Real Madrid, họ cũng không có ý định gây khó dễ. Mức giá khoảng 8 triệu euro được xem là hợp lý trong bối cảnh hiện tại, bởi hợp đồng của Ceballos chỉ còn thời hạn đến hè 2027.

