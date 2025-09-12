Sên trần khiến chung cư ở Đức náo loạn

Sau khi nhận được báo cáo của người dân về việc chuông cửa reo liên tục vào đêm khuya dù không thấy ai, cảnh sát đã điều tra và phát hiện ra “thủ phạm” không ngờ tới.

Thủ phạm khiến chung cư náo động vào đêm khuya là một con sên. Ảnh: Dpa Picture Alliance Archive/Alamy.

Những người dân sống trong một khu chung cư ở Bavaria, miền Nam nước Đức, đã gọi cảnh sát để điều tra nguyên nhân chuông cửa reo liên tục vào đêm khuya.

Nhiều người bất ngờ khi biết thủ phạm không phải là những đứa trẻ nghịch ngợm như họ nghi ngờ, mà là một con sên, Guardian đưa tin.

Con sên đã trườn lên xuống bảng chuông cửa, gây náo loạn trong khu nhà và khiến một số cư dân tức giận, phải rời giường vì không thể ngủ được.

Ban đầu, họ nghi ngờ đó là trò “klingelstreich” (bấm chuông trêu ghẹo).

Trong tiếng Anh, trò này được gọi với nhiều tên khác nhau như ding dong ditch, knock-a-door run hoặc knock-down-ginger, thường là trẻ em hoặc thanh thiếu niên bấm chuông cửa rồi bỏ chạy trước khi bị bắt.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi cảnh sát đến, không có ai đứng ngoài cửa và cảm biến chuyển động không kích hoạt, tiếng chuông vẫn reo.

Khi nhìn kỹ hơn vào bảng điều khiển chuông cửa, họ phát hiện ra thủ phạm không ngờ: Một con sên - trong tiếng Đức gọi là nacktschnecke, nghĩa đen là “sên không có vỏ”.

“Chúng tôi đã đi ngủ… thường sau 22h không mở cửa nữa, nên khi chuông reo, tôi cố tình bỏ qua. Tôi nghĩ chắc là bọn trẻ từ ngôi nhà bỏ trống phía bên kia đường”, Lisa (30 tuổi), nhân viên bán hàng, kể lại với báo Bild.

“Nhưng rồi chị dâu tôi sống trên tầng gọi xuống, hỏi nhà tôi có nghe thấy chuông reo không vì chuông nhà chị ấy reo không ngừng. Nó cứ reo liên tục ngay cả khi chúng tôi không thấy ai ngoài cửa. Chúng tôi bắt đầu thấy bất an. Đó là lúc chúng tôi quyết định gọi cảnh sát”.

Cư dân và cảnh sát đã phát hiện ra con sên đang bò trên bảng điều khiển chuông cửa. “Bạn thậm chí có thể thấy vệt nhớt nó để lại khi trườn qua cảm biến”, Lisa nói.

Người phát ngôn cảnh sát tại Schwabach, Bavaria, cho biết con vật đã “được đưa xuống, dạy cho một bài học về ‘ranh giới lãnh thổ’ và đặt lên bãi cỏ gần đó”.