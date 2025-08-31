Quán cà phê Hàn Quốc khổ sở vì khách ngồi học từ sáng tới tối

Hiện tượng văn hóa Cagongjok đang lan rộng khắp Hàn Quốc, đặc biệt ở những khu vực đông sinh viên và nhân viên văn phòng, gây đau đầu cho một số chủ quán cà phê.

Tại khu phố giàu có Daechi ở Seoul, Hyun Sung Joo đang gặp phải tình huống khó xử.

Quán cà phê của anh thỉnh thoảng đón những vị khách thuộc nhóm Cagongjok - thuật ngữ chỉ hầu hết người trẻ Hàn Quốc thích học tập hoặc làm việc ở quán cà phê.

Anh cho biết gần đây, một khách hàng thậm chí đã “biến” quán thành không gian làm việc của mình. Người này mang theo hai chiếc laptop cùng ổ cắm 6 cổng để sạc tất cả thiết bị, rồi ngồi đó suốt cả ngày.

“Tôi buộc phải chặn hết các ổ điện lại”, Hyun nói với BBC. “Với mức thuê mặt bằng cao như ở Daechi, rất khó để duy trì quán nếu một người ngồi chiếm chỗ cả ngày”.

Ngày càng phổ biến

Hiện tượng văn hóa Cagongjok đang lan rộng khắp Hàn Quốc, đặc biệt ở những khu vực đông sinh viên và nhân viên văn phòng.

Mới đây, Starbucks Hàn Quốc đã cảnh báo rằng một bộ phận nhỏ khách còn “nâng cấp” hơn. Không chỉ sử dụng laptop, họ còn mang cả màn hình máy tính để bàn, máy in, vách ngăn bàn hoặc chiếm bàn nhưng để trống hàng giờ liền.

Chuỗi cửa hàng này sau đó đã phải đưa ra hướng dẫn trên toàn quốc nhằm hạn chế “một số ít trường hợp cực đoan” - khi khách mang theo những bộ thiết bị rườm rà hoặc để bàn trống trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến người khác.

Sinh viên thường thiết lập "khu vực học tập" tại các quán cà phê ở Hàn Quốc.

Starbucks cho biết nhân viên sẽ không yêu cầu khách rời đi, mà chỉ đưa ra “hướng dẫn” khi cần. Hãng cũng nhắc tới các trường hợp mất cắp từng xảy ra khi khách bỏ đồ lại rồi rời bàn. Starbucks gọi hướng dẫn mới là “bước đi hướng tới môi trường thoải mái hơn trong quán”.

Tuy vậy, điều này dường như không làm nản lòng những người Cagongjok ôn hòa hơn - nhóm coi Starbucks như “thiên đường”.

BBC mô tả khung cảnh một buổi tối ở Gangnam (Seoul): Tại chi nhánh Starbucks, từng dãy bàn chật kín với những khách hàng ngồi cắm cúi bên laptop hoặc sách vở.

Trong số đó, có một học sinh 18 tuổi đang chuẩn bị lại cho kỳ thi tuyển sinh đại học. “Em đến đây vào khoảng 11h và ngồi ở lại đến 22h. Đôi khi em để đồ ở lại bàn rồi đi ăn gần đó”, nữ sinh này cho biết.

“Hai người nhưng chiếm chỗ 10 người”

Đối phó với tình trạng “chiếm chỗ” và những hệ lụy xung quanh được xem là bài toán nan giải. Các quán cà phê địa phương cũng đang phải xoay xở theo nhiều cách khác nhau.

Hyun, chủ quán có 15 năm kinh nghiệm, cho biết từng gặp khách mang theo nhiều thiết bị điện tử và biến bàn uống cà phê thành “văn phòng làm việc”, nhưng trường hợp như vậy rất hiếm.

“Có lẽ chỉ 2-3 người trong số 100 khách”, anh nói. “Phần lớn mọi người đều ý tứ. Một số người thậm chí còn gọi thêm đồ uống nếu họ ngồi lâu, và tôi hoàn toàn thoải mái với điều đó”.

Một số sinh viên để lại đồ đạc của mình và sau đó rời khỏi quán Starbucks ở Suwon.

Quán cà phê của Hyun - vốn cũng được người dân địa phương tìm đến như nơi để trò chuyện hay dạy kèm riêng - vẫn chào đón Cagongjok miễn là họ tôn trọng không gian chung.

Một số chuỗi cà phê nhượng quyền khác thậm chí còn cung cấp ổ cắm điện, bố trí bàn làm việc riêng và cho phép ngồi lại lâu hơn.

Tuy nhiên, một số chủ quán khác lại đưa ra quy định nghiêm ngặt. Kim, chủ quán cà phê ở Jeonju, đã treo biển “Khu vực không học tập” sau nhiều lần phàn nàn vì khách chiếm bàn quá lâu.

“Hai người đến mà chiếm chỗ của 10 người. Có khi họ bỏ đi ăn rồi quay lại ngồi học khoảng 7-8 tiếng”, anh kể. “Cuối cùng chúng tôi phải treo biển ghi rõ đây là không gian để trò chuyện, không phải để học”.

Hiện tại, quán của Kim chỉ cho phép ngồi lại tối đa hai tiếng đối với những ai dùng chỗ để học hay làm việc. Quy định này không áp dụng với khách hàng chủ yếu đến uống cà phê.

“Tôi đưa ra chính sách đó để tránh mâu thuẫn tiềm ẩn giữa các khách hàng”, anh nói.

Dư luận chia rẽ

Phản ứng trước động thái của Starbucks khá trái chiều. Phần lớn đều hoan nghênh chính sách mới này như một bước đi cần thiết, vốn nên thực hiện từ lâu, để khôi phục lại “trạng thái bình thường” ở các quán cà phê.

Điều này đặc biệt được ủng hộ bởi những người đến Starbucks để thư giãn hoặc trò chuyện. Họ cho biết việc tìm chỗ ngồi trở nên khó khăn vì nhóm Cagongjok. Bầu không khí yên tĩnh trong quán cũng thường khiến họ cảm thấy ngại ngùng khi muốn trò chuyện thoải mái.

Ngược lại, một số người chỉ trích động thái này là thái quá, cho rằng chuỗi cửa hàng đã từ bỏ cách tiếp cận “không can thiệp” trước đây.

Thực tế, tranh luận về Cagongjok đã âm ỉ từ khi xu hướng này bắt đầu xuất hiện vào năm 2010 - trùng với giai đoạn các chuỗi cà phê nhượng quyền bùng nổ ở Hàn Quốc.

Yu Jin Mo cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc ở quán cà phê.

Con số này vẫn ngày càng lớn hơn, với số lượng quán cà phê tăng 48% chỉ trong 5 năm qua, đạt gần 100.000, theo Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc.

Một cuộc khảo sát gần đây, do nền tảng tuyển dụng Jinhaksa Catch thực hiện, với hơn 2.000 người Gen Z đang tìm việc ở Hàn Quốc, cho thấy 70% từng học ở quán cà phê ít nhất một lần/tuần.

​​Vậy tại sao nhiều người ở Hàn Quốc lại cảm thấy cần phải làm việc hoặc học tập ở quán cà phê thay vì ở thư viện, không gian làm việc chung hay ở nhà?

Với nhiều người, quán cà phê không chỉ là không gian bình thường, mà còn là nơi giúp họ cảm thấy bình yên.

Yu Jin Mo (29 tuổi), chia sẻ về tuổi thơ lớn lên trong các trung tâm nuôi dưỡng.

“Nhà không phải nơi an toàn. Tôi sống cùng cha trong một căn container nhỏ, và đôi khi ông ấy khóa cửa từ bên ngoài để mặc tôi một mình”, cô nói.

Ngay cả khi trưởng thành, cô vẫn thấy khó chịu khi ở một mình. “Vừa thức dậy là tôi sẽ đi ra quán cà phê”, Mo cho hay.

Sau này, cô thậm chí từng mở quán cà phê riêng trong một năm, với mong muốn tạo ra không gian cho những người giống mình có thể ngồi học hay làm việc thoải mái.

Giáo sư Choi Ra Young, từ Đại học Ansan, nhận định Cagongjok là hiện tượng văn hóa được hình thành bởi xã hội cạnh tranh gay gắt tại Hàn Quốc.

“Đây là văn hóa thanh niên do chính xã hội của chúng ta xây dựng nên”, bà nói. “Phần lớn nhóm Cagongjok là học sinh, sinh viên hoặc người tìm việc. Họ chịu áp lực từ học hành, công việc bấp bênh hay điều kiện nhà ở chật chội, thiếu cửa sổ, không có không gian học”.

“Theo một cách nào đó, những bạn trẻ này là kết quả của hệ thống không cung cấp đủ không gian công cộng để họ học tập và làm việc”, bà nhận định.

Bà cho rằng đã đến lúc cần tạo ra những không gian cởi mở hơn.

"Chúng ta cần các hướng dẫn và môi trường phù hợp, cho phép việc học tập trong quán cà phê mà không làm phiền người khác - nếu thực sự muốn thích nghi với văn hóa này một cách thực tế”, bà nói.